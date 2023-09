Ende August hatte die Stadtverwaltung Alarm geschlagen: Im östlichen Bereich des Riedsees haben sich Blaualgen breit gemacht. Wobei der Name täuscht: Es handelt sich um Cyanobakterien, die grüne Schlieren verursachen.

Weniger, aber immer noch da

Zwar seien sie weniger geworden, aber immer noch vorhanden, teilt die städtische Pressesprecherin Beatrix Grüninger auf Anfrage mit. Das Baden an den betroffenen Stellen werde daher nach wie vor nicht empfohlen.

Der offizielle Badebereich beim Campingplatz und der südlich davon gelegene zentrale Seekörper seien auch weiterhin nicht betroffen. Ärgerlich für Badefreunde: Angesichts der stabil hohen Temperaturen dürfte sich an dem Sachstand in den nächsten zwei Wochen nichts ändern, so die Einschätzung der Stadtverwaltung.

Gefahr für Hund und Katze

Nicht nur für Menschen, auch für Tiere sind die Bakterien gefährlich. Vor allem Hunde und Katzen können schwer wiegende Vergiftungssymptome entwickeln und schlimmstenfalls versterben.