Seit über zwanzig Jahren fördert der Naturpark Südschwarzwald die nachhaltige Entwicklung von Natur, Kultur und Landwirtschaft und erhält so deren einzigartige Vielfalt. Bei Naturpark-Märkten können Besucher die Vielfalt in Form regionaler Produkte erleben, wie es in einer Presseinformation heißt.

Am Sonntag, 10. September, wird erneut ein Naturpark-Markt in Hubertshofen veranstaltet. Von 11 bis 17 Uhr können die Besucher auf der Peter-Maier-Straße und der Schwimmbadstraße ein Angebot erleben, das aus Informationsständen, handwerklichen Vorführungen und kulinarischen Spezialitäten besteht. Beim Schaumosten in der Mosterei in Hubertshofen können sie direkt den Saft verkosten. Für Kinder gibt es laut der Pressemitteilung ein kleines Unterhaltungsprogramm. Der Ago wird diesen Tag ebenfalls bereichern. Der Streuobstlehrpfad Hubertshofen wird eröffnet.

Das bieten die Stände: Schäferei Matyas (Lammfell, Wollprodukte), Vogtshof Tannheim (Eis), Holzwerkstatt Johann Kohler (Holzwaren), Breite Halde Hof (Backwaren, Käse), Barth‘s Hüsli (Edelbrände), Stefano Cinquegrani (Holzspielzeug), Unterleimgrubenhof (Milchprodukte), Obsthof Kiefer (prämierte Liköre, Obst), Metzgerei Martin (Wurst, Steak, Pommes), Günter Steuer (Korbflechter), Manfred Rühmann (Drechselarbeiten), Ramona Isele-Zücker (Kräuter, Gelee, Sirup), Eselhof (Naturseifen), Imkerverein Baar-West (Bienenprodukte), Weinlädele Zwei.Eins (Weine, Sekt, Bier), Metzgerei Boll (Hotzenwälder Spezialitäten), Schwarzwaldwild Hevart (Schwarzwälder Wildspezialitäten), Andreas Haas (Handgeschnitztes), Manfred Amann (Trachten, Blusen, Hemden), Bauer Mess (Dosenwurst, Apfel-Birnensecco), Franz Troll (Herdäpfel vos Franzé), Andrea Schmider (Steinzeugkeramik), Käserei Spindler (Käse), Feines von Petra (Marmeladen, Linzertorte, Essig), Stiftung Franziskus (Besen, Bürsten), Baargold (Raps-Öl), Hermann Merkt (Wildkräuter, Tee). Infostände: Naturpark, Stadtverwaltung Donaueschingen, Energiedienst und Landes-Jagd-Verband.