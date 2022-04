Irritationen kamen in den ersten Tagen auf, in denen der Verkehr auf der wichtigsten Verkehrsader der Südbaar umgeleitet wurde. Denn plötzlich wurde die Umleitungsstrecke länger. Eine ärgerliche Änderung für viele. Das Regierungspräsidium nennt in einer Pressemitteilung die Gründe dafür, dass die Umleitung auf der B 31 jetzt für Fahrzeuge aller Art erst beim Teilhof nach Pfohren geführt wird.

Lastwagenfahrer kürzten ab

Demnach sei die Abfahrt Neudingen in der ursprünglichen Umleitungsbeschilderung nur für den Schwerverkehr gesperrt gewesen. Es habe sich jedoch gezeigt, dass dennoch zahlreiche Lastwagenfahrer verbotenerweise die Ausfahrt genutzt haben, um so die ausgewiesene Umleitungsstrecke abzukürzen.

Dadurch, so RP-Sprecher Matthias Henrich, habe sich insbesondere im Bereich der Steigung in Pfohren (Donaueschingen) bei der Einfahrt in die Kreisstraße ein erheblicher Rückstau gebildet.

Teilsperrung wäre nicht praktikabel gewesen

In Abstimmung mit der Stadt Donaueschingen und den zuständigen Behörden habe das RP deshalb entschieden, die Abfahrt Neudingen komplett zu sperren. Eine Teilsperrung der Abfahrt hätte dazu geführt, dass die Falschfahrer aufgrund fehlender Wendemöglichkeiten in Neudingen gelandet wären, erläutert das RP weiter.

Die Umleitungssituation und die einspurige Verkehrsführung an der B27 werden bis Ende Juni andauern. Dann endet der zweite Bauabschnitt.