Es wird kräftig gearbeitet auf dem Konversionsgelände. Aktuell werden am neuen Standort der Realschule umfangreiche Erdarbeiten durchgeführt. Die Baustelleneinrichtung ist ebenfalls bereits erfolgt, gut zu sehen sind auch das kleine Containerdorf für die Bauarbeiter und Bauleitung sowie die ersten Bodenplatten.

Das Containerdorf für Bauarbeiter und Bauleitung steht an der Friedhofstraße. | Bild: Roger Müller

Die tiefgreifenden und umfangreichen Erdarbeiten seien nötig gewesen, damit sich später Realschule und insbesondere die Sporthalle in die ansteigende Topografie einfügen, erklärt Rathaussprecherin Beatrix Grüninger.

„Zudem waren die geforderten Beprobungen des Aushubmaterials aufwendiger als geplant. Die Erdaushübe mussten hierbei auf dem ehemaligen Sportplatz gelagert, durchgemischt und beprobt werden, bevor diese abgefahren werden konnten“, nennt sie einen unvorhergesehenen Projektschritt.

Stützmauer schon betoniert

Dennoch gingen die Baumaßnahmen gut voran, auch der Kran sei gestellt und die Stützmauer südlich zum denkmalgeschützten Gebäude Villinger Straße 48 seien bereits betoniert.

Die betonierte Stützmauer aus Sicht der Villinger Straße. | Bild: Roger Müller

Im Bereich der Schule laufen aktuell die Fundamentarbeiten sowie die Vorbereitungen für die zahlreichen Grundleitungen, die verlegt werden müssen. Vor Ort sind momentan die Arbeiter, die mit den Erd- beziehungsweise Rohbauarbeiten beschäftigt sind.

Zahnräder greifen ineinander

„Die Zahnräder seitens der Bauherrschaft, Planung, Bauleitung und der ausführenden Gewerke müssen bei solch einem Vorhaben genau ineinandergreifen, damit die Bauarbeiten termingerecht voranschreiten können“, die Rathaussprecherin weiter. Aber auch die Stadt sei mit im Boot.

Die ersten Bodenplatten für die Realschule sind bereits gegossen. | Bild: Roger Müller

Eng aufeinander abgestimmt werden hier Planung und Ausschreibung der weiteren Gewerke vorangetrieben. Für die Gemeinderatssitzung am 26. September sind die Vergaben der Pfosten-Riegel-Fassade, Fenster und Außentüren, sowie Sonnenschutz und Gerüstbauarbeiten geplant.

Verzögerungen, die sich beim Bauen aus unvorhergesehenen Dingen ergeben, seien vorgekommen. Man habe sie bislang innerhalb des Terminplans auffangen können. „Größere Verzögerungen sind momentan nicht zu verzeichnen“, so Grüninger.

Fahrtrouten schon in Planung

Ebenfalls in Planung sind derzeit die Fahrtrouten der Schüler zur neuen Realschule. So soll von der Innenstadt heraus eine neue Fußgängerampel für eine sichere Querung der Straße sorgen. Sie soll in etwa auf Höhe der Laßbergstraße zwischen den beiden großen Gebäuden am Hindenburgring installiert werden.

Das Drohenbild zeigt, wie es auf der Realschul-Baustelle voran geht. | Bild: Roger Müller

„Wir werben heute schon dafür, dass die neue Schule am besten zu Fuß, dem Fahrrad oder dem Bus zu erreichen ist“, sagt Grüninger zum Thema Mobilität. Zahlreiche überdachte Fahrrad- und Zweiradstellplätze sind im südlichen und nördlichen Bereich des Schulgeländes geplant, genau wie eine neue Bushaltebucht in der Friedhofstraße.

Lehrerparken und Elterntaxis Die baurechtlich notwendigen Stellplätze für Lehrkräfte sowie die Anlieferung der Mensa und die Feuerwehrzufahrt, werden von der Villinger Straße her realisiert. „Diese Zufahrt wird jedoch mit einer Schranke verschlossen und dient nicht für Schüler beziehungsweise. Elterntaxis. Diese sollen auch nicht an der Villinger Straße halten dürfen, es gilt vielmehr zu vermeiden, dass Schüler mit dem Elterntaxi zur Schule gebracht werden“, betont Beatrix Grüninger.

Aktuell wird der Rahmenplan des Konversionsgeländes überarbeitet, dabei ist eine weitere Zufahrt zur Realschule geplant, die dann von der Friedhofstraße her folgen soll. Dort soll es auch Stellplätze geben, die insbesondere für Veranstaltungen durch Dritte und die Vereinsnutzung der Sporthalle notwendig sind.

Die letzten Meter zur Schule bitte zu Fuß

Die letzten Meter von dort sollen dann aber zu Fuß zurückgelegt werden, da der geplante dazwischenliegende Parkbereich nicht von motorisiertem Verkehr gekreuzt werden kann. „Die Überarbeitung des städtebaulichen Rahmenplans muss jedoch noch dem Gemeinderat vorgelegt und von diesem genehmigt werden“, erklärt die Rathaussprecherin. Diese Anbindung entspricht auch dem städtebaulichen Entwurfskonzept der Realschule, denn Schule und Sporthalle sind mit dem Pausenhof nach Osten, sowie nach Süden ausgerichtet. Sie wenden der Villinger Straße sozusagen den Rücken zu.