von sk

Wegen eines Brandalarms im Schwarzwald-Baar-Klinikum in der Sonnhaldenstraße sind Polizei und Feuerwehr ausgerückt. der Einsatz war am Donnerstagabend gegen 19.30 Uhr, wie die Polizei mitteilt. Wie sich vor Ort herausgestellt habe, hatte ein Melder ausgelöst. Die betroffene Station werde derzeit umgebaut und sei nicht belegt.

Die Feuerwehr stellte laut Mitteilung eine Rauchentwicklung in einer Zwischendecke fest. Zu einem offenen Feuer sei es nicht gekommen. Die Ursache der Rauchentwicklung ist bislang nicht bekannt, so die Polizei am Freitagvormittag.