Die Künstlergilde Donaueschingen stellt bis 9. September im Rathaus „Fleckleskunst“ von Christel Lang aus. In der Einladung der Stadt heißt es, die Künstlerin sei 1992 bei einem Volkshochschulkurs mit „Crazy-Patchwork“ in Berührung gekommen. Dabei wird Patchwork – also beispielsweise Decken oder Kleidungsstücke, die aus mehreren Stoffstücken genäht wurden – getrennt und nochmals neu zusammengesetzt.

Davon inspiriert zerschnitt Christel Lang Stoffe, setzte sie neu zusammen, färbte sie, zeichnete darauf und bemalte sie – und gab ihrem „Crazy-Patchwork“ den Namen „Fleckleskunst“.

Tochter von Künstlern

Als Tochter des Künstlerehepaares Gretel und Hans Lang wuchs Christel Lang ganz selbstverständlich mit Kunst und Kunstschaffenden auf. Hans Lang war Zeichner, Maler und Karikaturist, ein echtes Donaueschinger Original, das permanent mit Skizzenblock und Zeichenstift unterwegs war, das Leben in Donaueschingen – vom Herbstfest bis zu den Musiktagen – festhielt und 1971 einer der Initiatoren des Vereins Künstlergilde Donaueschingen war.

Donaueschingen Es geht schon früher los: Die Pop-up-Impfaktion der Südbaargemeinden in den Donauhallen startet bereits im Juli Das könnte Sie auch interessieren

Hieran habe seine Tochter Christel Lang angeknüpft, heißt es in der Pressemitteilung der Stadt: Seit 2011 unterstützt sie demnach die Künstlergilde Donaueschingen in Schrift, Wort und Tat, unter anderem durch Mitarbeit am Kunstbuch „40 Jahre Künstlergilde“ und als Organisatorin sowie Teilnehmerin zahlreicher Ausstellungen der Gilde.

50. Geburtstag der Künstlergilde

In diesem Jahr feiert die Künstlergilde Donaueschingen ihren 50. Geburtstag. Die geplante Jahresausstellung vom 23. bis 31. Oktober soll ganz im Zeichen des Jubiläums stehen.

Die Öffnungszeiten der Ausstellung sind zeitgleich mit den Öffnungszeiten des Rathauses: Montag bis Freitag 8.30 bis 12 Uhr, Donnerstag von 14 bis 17.30 Uhr. Eine Besichtigung ist nach Absprache auch zu anderen Zeiten möglich. In der Ausstellung gelten die Corona-Regeln: Medizinische Masken und das Einhalten eines Mindestabstandes zu anderen Menschen sind Pflicht.