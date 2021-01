Nachdem Bund und Länder am 5. Januar eine Verlängerung und Verschärfung des Corona-Lockdowns beschlossen haben, bleiben auch die Rathäuser bis zum 31. Januar für den Publikumsverkehr geschlossen. Dies gilt einer Mitteilung der Stadt Donaueschingen zufolge ebenso für die Tourist-Information, die Ortsverwaltungen, das Kinder- und Jugendbüro und die Stadtbibliothek.

Ab dem 11. Januar können demnach wieder Termine für nicht dringliche Angelegenheiten vereinbart werden, damit sich vor allem im Bürgerservice und Standesamt die unerledigten Fälle nicht anhäufen. Persönliche Vorsprachen seien mit vorheriger Terminvergabe hier also grundsätzlich möglich. Die Bürgerschaft werde jedoch gebeten, persönliche Besuche in den Rathäusern auf ein Mindestmaß zu beschränken und Angelegenheiten soweit wie möglich telefonisch, per E-Mail oder Brief zu erledigen. Für alle Terminvereinbarungen gelten strenge Hygieneauflagen und die Einhaltung der Maskenpflicht, informiert die Verwaltung.

Die Verwaltungsabteilungen sind während der üblichen Sprechzeiten telefonisch und ansonsten auch per E-Mail erreichbar. Die Kontaktdaten der zuständigen Mitarbeiter finden Sie unter www.donaueschingen.de/mitarbeiter oder sind über die Telefonzentrale (0771) 857 0 abrufbar.

Keinen Zutritt zu den Rathäusern und städtischen Einrichtungen haben laut der Mitteilung Personen, die

1. in Kontakt zu einer mit dem Coronavirus infizierten Person stehen oder standen, wenn seit dem letzten Kontakt noch nicht 10 Tage vergangen sind,

2. typische Symptome einer Infektion mit dem Coronavirus, namentlich Fieber, trockener Husten, Störung des Geschmacks- oder Geruchssinns, aufweisen, oder

3. keine Mund-Nasen-Bedeckung tragen, auch wenn sie von der Verpflichtung zum Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung befreit sind.

Einsichtnahme in Planunterlagen

Während der Rathausschließung sind im Rahmen der frühzeitigen Beteiligung beziehungsweise der Offenlage (öffentlichen Auslegung) im Rathaus I diverse Pläne zur Einsichtnahme für die Bürger ausgelegt, heißt es vonseiten der Stadtverwaltung. Es wird darauf hingewiesen, dass eine Einsicht in die ausliegenden Planunterlagen nur nach voriger Anmeldung unter den Telefonnummern (0771) 857 187 oder (0771) 857 190 beziehungsweise per E-Mail unter alexander.kuckes@donaueschingen.de oder heidi.kuttler@donaueschingen.de möglich sei.

Stadtbibliothek bietet Medien-Abholservice

Laut der Mitteilung bietet die Stadtbibliothek während des Lockdowns ab 12. Januar neben dem Onlineangebot auch einen Abholservice an. Pro Woche und Leseausweis können zehn Medien bestellt werden, heißt es. Auf der Webseite der Stadtbibliothek werde ein Online-Formular hinterlegt, mit dem dieser Service genutzt werden könne. In Ausnahmefällen sei auch eine telefonische Bestellung unter Telefon (0771) 857 245 möglich. Kernzeiten zur Abholung und telefonischen Erreichbarkeit sind dienstags bis freitags von 9 bis 17 Uhr. Weitere Informationen: www.donaueschingen.de/bibliothek.