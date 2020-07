Seit Mitte Juni hat das Wyndham Garden Hotel am Standort Donaueschingen geschlossen. An den Türen des imposanten Gebäudes an der Hagelrainstraße hängen zwar aktuelle Hinweise zur Corona-Verordnung. Wirft man aber einen Blick durch die Scheiben, ist schnell klar: Hier wird im Moment nicht gearbeitet und auch kein Gast beherbergt.

Wie eine Mitarbeiterin auf SÜDKURIER-Nachfrage sagt, erfolgte die Schließung aufgrund der Corona-Krise und der daraus resultierenden Tatsache, dass niemand Hotelzimmer brauchte. „Von der Schließung ist nicht nur unser Haus betroffen, sondern auch andere Standorte der Betriebsgesellschaft“, sagt sie. Von der Zentrale seien der Mitarbeiterin bislang keine weiteren Informationen bekannt. Deshalb könne sie die Gerüchte, die seit einiger Zeit im Stadtgespräch herumgehen, auch nicht kommentieren. Vincenzo Volturana, der stellvertretende Direktor des Hotels, befinde sich momentan im Urlaub. Er sei erst zu einem späteren Zeitpunkt wieder erreichbar.

Stadt hält sich mit Aussagen zurück

Bei der Stadtverwaltung ist Stand jetzt auch nicht mehr zu erfahren. Pressesprecherin Beatrix Grüninger sagt: „Das Hotel Wyndham Garden stellt für Donaueschingen einen Gewinn dar und ist für den Tourismus, als Tagungs- und Veranstaltungsort, auch aufgrund der Nähe zur Donauhalle äußerst wichtig.“ Allerdings wolle sich die Verwaltung zu etwaigen Gerüchten zu einer möglichen Schließung nicht äußern, so Grüninger.

Wer auf der Webseite des Wyndham Garden Hotels buchen möchte, wird enttäuscht. „Wir bitten um Entschuldigung. Es wurden keine Zimmer gefunden, die den angegebenen Kriterien entsprechen. Bitte passen Sie Ihre Suche an“, heißt es dort – dabei ist es jedoch egal, für welchen Zeitraum man welche Unterkunft-Möglichkeit haben möchte: Keines der 82 Zimmer kann also gebucht werden.