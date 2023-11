Der Donaueschinger Gemeinderat hat im Eiltempo den Finanzhaushalt und seine mittelfristige Planung beraten. Die Berechnungen sehen bis 2028 Mehrausgaben von 5 Millionen Euro vor. Oberbürgermeister Erik Pauly verwies mit einem Lächeln darauf, dass für eine aussagekräftige Planung wohl auch die infolge der Beratungen erzielten Einsparungen im Finanzhaushalt 2024 ausgereicht hätten.

Für 2024 ergaben sich aus den Beratungen Einsparungen von rund 1,5 Millionen Euro, am Ende blieb ein Etat von 26,6 Millionen Euro. Der auf einem soliden Fundament errichtete Finanzhaushalt war unter anderem geprägt von gesetzlich geforderten Investitionen. So verwies beispielsweise die Amtsleiterin für Bildung und Soziales, Sandra Reich, darauf, dass eine Verschiebung der Aufstockung der Eichendorffschule weder zur Behebung des Raumproblems beitrage noch dazu, die ab 2026 geltenden Anforderungen an eine Ganztagesschule zu erfüllen. „Wir hinken in diesem Punkt im Vergleich zu vielen Kommunen in der Nachbarschaft schon jetzt hinterher und schaffen es danach überhaupt nicht mehr, den Ansprüchen zu genügen“, sagte sie. Der Gemeindrat beschloss, die Erweiterung der Eichendorffschule im kommenden Finanzhaushalt zu belassen.

Die Chancen auf den Kauf eines weiteren Tempo-Messanhängers mit zwei Kameras schwanden, als sich die CDU- und FDP-Fraktionen dagegen aussprachen. Grünen-Fraktionssprecher Michael Blaurock sah im Kauf eine weitere Chance zur Verkehrsberuhigung im Zuge der Innenstadtsanierung. Oberbürgermeister Pauly verwies darauf, dass die Anlage der Gefahrenabwehr und damit Verkehrssicherheit diene. Der Anhänger kostet 320.000 Euro. Die Mehrheit des Rats sprach sich letztendlich dafür aus, bei Bedarf einen weiteren Anhänger zu mieten.

Die Sanierung der Innenstadt wird in den kommenden Jahren sukzessive fortgesetzt, weshalb auf Anregung von Markus Kuttruff (FDP/FW) hierfür im Jahr 2027 und 2028 je 750.000 Euro im Haushalt vorgesehen sind.