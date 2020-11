von Hannah Schedler

Wer hätte das gedacht? Direkt vor der Donaueschinger SÜDKURIER-Redaktion spielte sich vor Kurzem eine diebische Straftat ab: ein Rad-Raub an der Regenrinne. Das Opfer war eine unschuldige Praktikantin. Es geht um ein heißgeliebtes und häufig genutztes, silbern glänzendes, Peugeot-Fahrrad. Und dann auch noch ein Herrenrad, welches die besten Tage bereits lange hinter sich hat.

Wurde Opfer eines Rad-Raubs: SÜDKURIER-Mitarbeiterin Hannah Schedler | Bild: Singler, Julian

Besser wird es noch: Die Tat spielte sich nachmittags, am helllichten Tag und bei bestem Wetter und besten Lichtverhältnissen ab. So brauchte der Dieb immerhin keine Taschenlampe und hatte somit beide Hände frei, um sich vollends dem Schloss zu widmen – von dieser angeblichen Schutzvorrichtung fehlt nun jede Spur. Auch die adrette, wetterfeste Satteltasche hat unfreiwillig den Besitzer gewechselt. Und das auch noch vor den Augen der wachsamen Redakteure.

Freizeitgestaltung Ob Stricken, Backen oder Zocken: Zwölf Lockdown-Tipps aus der Redaktion Das könnte Sie auch interessieren

In gut informierten Kreisen munkelt man, dass sich ein rüstiger Rentner am Rad räuberisch vergangen haben soll. Aus der einst rasenden Reporterin wurde – aufgrund der frevlerischen Tat – unfreiwillig eine Fußgängerin. Doch dieser Zustand muss sich schnell ändern, damit die journalistische Arbeit nicht unter dieser Tatsache leidet; nun ist sie trauernd Tag und Nacht auf der Suche nach einem ebenso treuen Begleiter: ein neues Fahrrad muss her.

Bräunlingen Mountainbike-Parcours wird immer beliebter: Helfer entwickeln den Heidenloch-Bikepark weiter Das könnte Sie auch interessieren

Wie der Philosoph Arthur Schopenhauer bereits sagte: „Meistens belehrt uns erst der Verlust über den Wert der Dinge.“ Vielleicht war die Tat eine Erinnerung des Himmels, um den alltäglichen Gegenständen mehr Wertschätzung entgegenzubringen. Doch manchmal bringt das Leben Veränderung sowie neue Wege mit sich – in diesem Fall in Form eines Fahrrads. Wenn der neue Besitzer Spaß und Nutzen am abhandengekommenen Rad hat, dann soll es Recht sein. Aber er soll wenigstens angemessen mit diesem Wertgegenstand umgehen und dem alten Rad auf seinem letzten Lebensweg ein guter Begleiter sein – bis dass der Tod sie scheidet.