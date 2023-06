Die Baar war am Wochenende in der Hand der Radler. Die Deutsche Radmeisterschaft lockte zahlreiche Profis in die Region, die auch bei der Tour de France an den Start gehen werden. Damit verbunden – lässt sich nicht vermeiden – auch die Sperrung einiger Straßen, damit die flitzenden Radler Vollgas geben können.

Besonders davon betroffen ist etwa der Ortsteil Aasen. Hier sind am Sonntag, 25. Juni, etliche Straßen gesperrt. Das sorgt bei einigen Bewohnern für Verstimmung, haben sie doch anscheinend Probleme, aus Aasen hinaus – und auch wieder hinein zu gelangen.

Rad-DM wurde lange vorab angekündigt

Eine große Beschwerdewelle konnte Aasens Ortsvorsteher Horst Hall allerdings nicht feststellen: „Das wurde lange genug angekündigt. Und es gab immer wieder Zeitfenster von 15 bis 20 Minuten, in denen wir Leute rausbringen konnten.“ Man habe im Vorfeld Parkplätze an der Bürgerhalle angeboten: „Teilweise wurde sich gewundert, was da überhaupt stattfindet. Die Leute müssen sich auch informieren“, so Hall.

Er sei selbst als Streckenposten im Einsatz gewesen und habe großes Verständnis erlebt. Hilfe durch Lotsen habe es immer gegeben: „Ein Paketfahrer ist durch Aasen geirrt. Ein denkbar ungünstiger Zeitpunkt. Wir haben ihm geholfen, wo es ging.“

Schlimmer wäre es laut Hall etwa gewesen, wenn an diesem Wochenende alle Landwirte zum Heu machen unterwegs gewesen wären: „Es wurde kommuniziert und die haben gesagt, dass sie es vorneweg machen.“

Bei Profirennen ist das Feld viel kompakter

Zufrieden mit der Rad-DM ist auch Veranstalter Kai Sauser: „Traumwetter, super Stimmung und alles hat bestens funktioniert.“ Das treffe auch auf die Sperrungen zu: „Bei Profirennen haben wir ja ein viel dichteres Feld, da wird kompakter gefahren. Das heißt, man hat regelmäßig 15 bis 20 Minuten, in denen die Autos queren können. Ich selbst habe das auch so praktiziert, um nach Aasen zu kommen.“

Dass davon nicht alle begeistert seien, dass sei klar: „Wir haben dafür eigens eine Hotline eingerichtet, die auch sehr gut frequentiert war.“ Ein Paar, die sich beschweren, gebe es aber trotzdem immer.