Erstmals wurde nun das Ortsjubiläum bei einem Probesitzen öffentlich. Und zwar bei einem Testlauf in der Dammarena an der westlichen Dammkrone des Hochwasserrückhaltebeckens am Ortsausgang in Richtung Bregtal. Zum 1250-jährigen Bestehen soll die Wolterdinger Geschichte auch mit Geschichten erzählt und teils mit lebendigen Episoden szenisch dargestellt werden.

Da der heute über 1700 Einwohner zählende Ort schon früher eine blühende Gemeinde gewesen ist, und ein interessanter geologischer und vielfältiger dazu, komme man doch nicht umhin, dies auch gebührend zu erwähnen, ist die Meinung von Hubert Mauz. Mit viel Engagement ist er bei der Sache und hat jetzt zu einem Probe-Freilichtbildvortrag eingeladen. Gut 100 Interessierte machten sich mit Klappstuhl, Liege oder Teppich bepackt in die Dammarena auf und hörten dem einstündigen Vortrag zu.

Das Wetter spielte auch mit, und so entpuppte sich die Kulisse am Freitag zu einem einladenden Ambiente. Zwischendurch wurden Leber- und Mettwurst-Handbrote sowie portionierter Wurstsalat zum Kauf angeboten. Das nahmen die Besucher gerne an – der Erlös aus diesem Verkauf bildet den Grundstock in der 1250-Jahr-Kasse.

Und wie kam der Probelauf zur Einstimmung auf das Jubiläumsjahr 2025 bei den Besuchern an? „Ich fand die Veranstaltung sehr interessant und sehe diese als eine gute Werbung. Sie sorgt bestimmt für gute Mundpropaganda. Auch die Besucherzahl hat mich überrascht und gefreut“, sagt Ortsvorsteherin Angela Giesin.

Wohlwollende Worte kamen auch aus dem Mund von Jubiläumsausschussmitglied Susanne Engesser. „Mit seiner gekonnten und ansprechend gestalteten Präsentation der Geschichte unsres Ortes Wolterdingen hat Hubert Mauz meine Erwartungen mehr als erfüllt. Das Open-Air-Event war ein sehr gelungener Test von Ton und Technik, darüber hinaus eine tolle Darstellung unserer Dorfgeschichte. Das naturnahe Ambiente am Damm und gegen Ende der beeindruckende Sternenhimmel trugen mit zum Gelingen bei“, so die frisch gebackene Hauptamtsleiterin der Stadt Donaueschingen. „Wenn wir in zwei Jahren mit den Bürgerinnen und Bürgern unser Jubiläum feiern, wird das ganz besonders auch für die Stadt Donaueschingen eine große Bereicherung sein. Wir vom Jubiläumsausschuss werden alles dafür tun“, fügte Susanne Engesser an.

Hubert Mauz sieht seine Erwartungen als nicht erfüllt an. „Nach außen war es ein Erfolg, aber bei genauer Betrachtung gibt es erhebliche Defizite“, stellte er fest. „Das mit dem Vereins-Gemeinsinn-Bürgerstolz ist noch ein zahnloser Papiertiger. Aber das bekommen wir schon noch hin“, ist er sich sicher. Als Spielort für den Freiluft-Bilderbogen, der im September 2025 gezeigt wird, werden das Plateau und die Hangarena an der westlichen Dammschulter beim Hochwasser-Rückhaltebecken dienen. Es soll dann für ausreichend Sitzgelegenheiten gesorgt werden. Es gebe eine Öko-Sitz-Zone, zwei Reihen Bänke mit Rückenlehnen sowie zahlreiche Brauereibank-Sitze, die der Schräge des Geländes angepasst werden.