Der Mann wollte den Diebstahl am frühen Montagmorgen gegen 1 Uhr im Brigachweg begehen. Er durchtrennte mit einem Bolzenschneider eine Sicherungskette an einem Baustellenzaun. Mit einem VW Caddy, an dem er die Kennzeichen zugeklebt hatte, fuhr er auf die Baustelle und hängte einen Kompressor-Anhänger im Wert von rund 15.000 Euro ans Auto.

Noch bevor er die Baustelle mit dem angehängten Diebesgut verlassen konnte, fiel sein Auto einer Polizeistreife auf. Der Mann versteckte sich zwar noch unter dem Lenkrad seines Wagens, was ihm aber nichts nützte. Die Beamten kontrollierten ihn und fanden ihm Auto eine geladene Schreckschusswaffe sowie einen Teleskopschlagstock. Sie nahmen den 39-jährigen Täter fest und ermitteln gegen ihn wegen Verdachts des Diebstahls mit Waffen.