Ein unbekannter Täter ist am frühen Freitagmorgen, in der Zeit zwischen 1 Uhr und 2 Uhr, in einen Kiosk am Ende des Brigachweges eingebrochen. Über eine zuvor gewaltsam geöffnete Eingangstür gelangte der Unbekannte laut Polizei in den Kiosk.

Ob, und wenn ja was, der Einbrecher entwendet hat, steht nicht fest. Eine durchgeführte Fahndung nach dem Täter in den Morgenstunden des Freitags auch unter Einbeziehung eines Polizeihubschraubers verlief negativ. Hinweise zu der Tat werden an das Polizeirevier Donaueschingen (0771 83783-0) erbeten.