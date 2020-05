Ohne Führerschein unterwegs war ein 17-Jähriger, der am Donnerstagabend gegen 22 Uhr an der Bahnhofstraße kontrolliert wurde. Einer Polizeistreife fiel der 17-Jährige auf, da die Beleuchtung seines Peugeot-Roller teilweise nicht funktionierte. Die Überprüfung ergab außerdem, dass der junge Mann den Peugeot-Roller durch verschiedene technische Veränderungen „frisiert“ hatte. Der 17-Jährige muss sich nun wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis verantworten und seinen Roller wieder in einen verkehrsgerechten Zustand zurückversetzen.