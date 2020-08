Den vergangenen Sonntag hatte sich Ochsen-Wirt Andreas Hensch anders vorstellt. Das Restaurant an der Käferstraße wurde aufgesucht, aber von der falschen Klientel. Mitglieder der Antifa protestieren vor dem Lokal: gegen einen Anlass, der strenggenommen gar nicht mehr gegeben war, wegen eines Fehlers des Gastronomen aber weiter schwelte.

Gastronom äußert Bedauern

Hensch hat nicht aufgepasst, das bedauert er im Nachhinein. Er hat den Jungen Alternative (JA) , der Nachwuchsorganisation der Alternative für Deutschland (AfD) einen Veranstaltungsraum zugesagt und dabei nicht wahrgenommen, wen sich die JA als Gastredner einladen wollte. Andreas Kalbitz, lange rechtsextremer Flügelmann der AfD und Fraktionssprecher der Landtagsfraktion in Brandenburg, zwischenzeitlich aus der Partei geworfen, hätte bei der Veranstaltung am 16. August über die Arbeit im Landtag und im Bundesvorstand berichten sollen. Dazu kam es nicht.

Legitime Interessen des Geschäftsmanns

Sein Interesse an Politik sei nicht ausgeprägt, sagt der 33-Jährige, der mit Frau und Tochter in Donaueschingen lebt. Er räumt ein, dass er der AfD schon mehrmals Tagungen im „Ochsen“ ermöglicht habe. In der „Jause“, dem Veranstaltungssaal, seien jeweils mehrere Dutzend Teilnehmer gesessen. Ruhige Tagungen, höfliche Leute. Warum auch nicht? Die Partei sei ja keineswegs verboten und als Geschäftsmann müsse ihm möglich sein, Geld zu verdienen, ob er den politischen Hintergrund seiner Gäste nun gut heißt.

Mit dem fremdenfeindlichen Habitus der AfD könne er schon via Biografie nichts anfangen. Sechs Jahre alt war Hensch, als er mit seinen Eltern aus Moldawien nach Deutschland kam. Ein Migrationsgeschichte eines Mannes, der in seiner neuen Heimat längst angekommen ist, arbeitet, und die Regeln einhält. „Wir hatten es damals einfacher“, zieht er einen Vergleich zu den aktuellen Geflüchteten aus Syrien und Afrika. Die hätten es weitaus schwerer, Arbeit zu finden.

Bedrohungen gab es nicht

Doch zurück zum großen Fehler. Dem einzigen schweren politisch behafteten, seit seine Eltern Ende 2011 den Ochsen übernommen hatten. Erst seine Stammgäste hätten ihn darauf aufmerksam gemacht, was für ein Politiker Andreas Kalbitz sei, räumte er ein. Unmittelbar darauf habe er der JA den Veranstaltungssaal abgesagt. Ohne allerdings mit Drohanrufen und massiven Bedrohungen belegt worden zu sein, wie er hervorhebt. Das wiederum war die Darstellung in einem Schreiben des Landesvorsitzenden der JA Baden-Württemberg, Jochen Lobstedt an eine SÜDKURIER-Redakteurin Anfang August.

Was Hensch kränkt, sind Eintragungen ins virtuelle Gästebuch auf Google. Von „deutscher Küche mit brauner Sauce“ etwa ist dort nach vielen positiven Eintragungen die Rede. Allen Kritikern tritt Hensch mit einem eigenen Eintrag entgegen. Politische Politisierung in jegliche Richtung mag er sich nicht vorwerfen lassen, sämtliche politischen Veranstaltungen im Ochsen seien abgesagt, jeder Gast werde herzlich und mit Respekt empfangen heißt es dort. Künftig werde er ganz genau hinschauen, wer sich bei ihm einmieten möchte. Er hofft, dass sich die Situation beruhigen werde.

Buchungsanfragen bergen Gefahr

Eine Buchungsanfrage berge immer die Gefahr, dass ein Veranstalter nicht den wahren Hintergrund seiner Veranstaltung nennt, sagt Michael Steiger und erinnert an die sogenannten „Heizdecken-Nachmittage“. Der Villinger Gastronom führt die Kreisstelle des Deutschen Hotel und Gaststättenverbands (Dehoga) ehrenamtlich. Grundsätztlich sei ein Unternehmer frei in seinen Entscheidungen. Doch nur große Achtsamkeit könne eine Situation verhindern, in die sich der Ochsen-Wirt manövriert habe: ins Kreuzfeuer der linken und rechten politischen Ränder. „Wenn er Kalbitz nicht kennt, zeigt er doch, wie wenig politisch interessiert er ist“, so Steiger weiter. Der Mann habe reagiert, Fehler eingeräumt, seine Position geklärt und auf Umsatz verzichtet.

Empfehlung der Polizei

Gastronomen sollten bei Anfragen politischer Organisationen deren politischen Hintergrund abprüfen, empfiehlt Jörg-Dieter Kluge, Pressesprecher beim Polizeipräsidium Konstanz. Mache er da einen Fehler, könne ein Wirt dann schnell von der politischen Gegenseite „an den Pranger“ gestellt werden.