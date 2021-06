von Hannah Schedler

Die Regenbogen-Flagge: ein Symbol der Toleranz, Vielfalt und Offenheit. Im Glauben steht der Regenbogen für die Verbindung zwischen Gott und den Menschen. Der Bund Gottes gelte für jeden Menschen, sagen die Donaueschinger Katholiken. Daher feierten sie am Sonntag neben der Kirche St. Marien einen Segnungsgottesdienst im Zeichen der „grenzenlosen Liebe“. „Wir freuen uns unglaublich, dass wir den Kontakt und den Austausch in der Gemeinde wieder leben können“, sagte Pfarrer Erich Loks.

Pfarrer Erich Loks: „Liebe ist mehr als Sexualität, sondern eine christliche Tugend und das höchste Gebot.“ | Bild: Lutz Rademacher

„Ursprünglich wollten wir am 10. Mai an der Aktion namens Liebe gewinnt mitmachen“, sagte Gemeindereferentin Ursula Kohler. Doch das ging aufgrund der damals noch höheren Inzidenzwerte nicht. „Wir haben uns auch in der Pfarrgemeinderatssitzung mit dem Thema beschäftigt“, ergänzte Kooperator Markus Ramminger am Sonntag. Daher habe es auch viele E-Mails gegeben. Denn das Thema sei innerhalb der Kirche eine „kitzelige Geschichte“, sagt er. So hätten auch die Bischöfe teils verschiedene Meinungen. „Es gab auch Gegenwind innerhalb de Gemeinde“, gab Ramminger zu.

Was die Pfarrer sagen

Doch die rund 60 Besucher des Freiluft-Gottesdiensts vertraten eine klare Meinung: Die Würde des Menschen sowie die Beziehung zu Gott könne keinem Menschen vorenthalten werden. „Liebe ist mehr als Sexualität, sondern eine christliche Tugend und das höchste Gebot“, betonte auch Pfarrer Erich Loks. Liebe sei in der Natur des Menschen verwurzelt.

Konstanz Klartext am Konstanzer Queer-Stammtisch: „Die Kirche ist ein Verein, der auf Milliarden an Geldern sitzt“ Das könnte Sie auch interessieren

Deshalb sei es ein Schlag ins Gesicht, dass die katholische Kirche Homosexuellen keinen Segen schenken wolle, sagte auch Pastoralassistentin Stephanie Hoch. Sie erläuterte die Bedeutung des Segens: „Es ist das Ja zu Gott, sowie Schutz und Liebe.“ Daher schäme sie sich für die Ausgrenzung. „Jeder Mensch ist so gewollt. Denn Gott liebt uns alle gleich.“ Daher möchte die Kirchgemeinde Regenbogen-Flaggen an den Donaueschinger Kirchen hissen. Der Gottesdienst endete in einer offenen Segensvergabe – für grenzenlose Liebe und Vielfalt in der Kirche.