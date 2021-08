Bernhard Wolf, der bekannte und beliebte Landwirt vom gleichnamigen Geflügelhof Wolf, ist am Montag überraschend im Alter von 60 Jahren gestorben. Der Pfohrener hinterlässt seine Ehefrau und zwei erwachsene Kinder.

Er war eine Institution

Auf den Wochenmärkten in Donaueschingen, Hüfingen, Bräunlingen und Villingen war er eine Institution. Mit seinem Geflügelwagen bereicherte Bernhard Wolf aus Pfohren mit seiner Frau und seinem Team seit langem das Angebot und war vielen Menschen bekannt.

Aufgewachsen ist er in Pfohren als eines von sechs Kindern der Eltern Xaver und Margaretha Wolf. Der Vater betrieb eine kleine Landwirtschaft. Bei der Stadt Donaueschingen lernte Bernhard Wolf zunächst technischer Zeichner. Danach orientierte er sich beruflich um, wurde selbstständig und spezialisierte sich. Er begann eine Hühnerzucht für Eier und vermarktete die Produkte selbst. Früh erkannte er hier eine Marktlücke. Die Eier verkaufte er dann auf Wochenmärkten und gab sie in den Handel.

Fleiß, Freundlichkeit und Ausdauer

Mit viel Fleiß, Freundlichkeit und Ausdauer entwickelten er und seine Frau den Betrieb. Im Außenbereich von Pfohren baute die Familie Richtung Immenhöfe einen Aussiedlerhof, dort führte die Familie auch einen Hofladen. Aus eigener Erzeugung boten sie Eier aus Bodenhaltung, Suppenhühner und Eiersalat an, außerdem zugekaufte Produkte wie Hähnchenfleisch, Nudeln oder frische Flädle. Im eigenen Hofladen konnten die Kunden Gemüse, Wurst, Äpfel und weitere Produkte kaufen.

Donaueschingen Der Blick von oben: Das sind die großen Baustellen auf der Baar Das könnte Sie auch interessieren

Am meisten schmerzt der plötzliche Verlust von Bernhard Wolf die Menschen in Pfohren. Die Trauer im Ort sei extrem, schildert Ortsvorsteher Gerhard Feucht, „das war ein Schock“. Er wie auch die gesamte Familie haben im Ort hohes Ansehen. Er nahm aktiv am gesellschaftlichen Leben teil, war stets offen für die Anliegen der Mitmenschen, humorvoll. Und er und seine au bereicherten die Dorffastnacht mit vielen Ideen. Mit seiner ruhigen und kompetenten Art haben ihn die Menschen geschätzt, dabei sah er manche Entwicklungen durchaus kritisch.

Die Beerdigung ist am Freitag, 20. August, um 13.30 Uhr auf dem Friedhof in Pfohren.