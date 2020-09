von Rainer Bombardi

Während der jüngsten Sitzung des Ortschaftsrats von Pfohren reagierte Gemeinderat Gottfried Vetter auf eine Kritik von Hannelore Schröder-Engesser. Sie hatte bei der Erstellung des Besucherlenkungskonzepts Riedsee von einem Missverhältnis zwischen Planungskosten und tatsächlicher Umsetzung gesprochen. „Wir sind froh, das Konzept auf den Weg gebracht zu haben und mit seiner Umsetzung die wilden Partys, das wilde Parken eindämmen zu können“, so Vetter.

Fahrradschutzstreifen an der Hüfinger Straße

In einem Ortstermin mit den zuständigen Behörden ergab sich eine Änderung am durchgehend geführten Fußgänger- und Radweg an der östlichen Seite der Hüfinger Straße in Pfohren. Auf der gegenüberliegenden Straßenseite wird ein Fahrradschutzstreifen eingerichtet. Der Vorrangstreifen soll zur Erhöhung der Sicherheit der Radfahrer beitragen und ihnen ermöglichen, privilegiert die Hüfinger Straße zu passieren.

Die Einwilligung des Landkreises steht noch aus, doch auf Grund einer durchgehenden Fahrbahnbreite von mindestens 4,50 Meter hielt Ortsvorsteher Gerhard Feucht eine Ablehnung für unwahrscheinlich und sprach von einem Schritt in die richtige Richtung. Es sei eine günstige Gelegenheit, um die Akzeptanz der kurzfristig realisierbaren Maßnahme bei den Radfahrern zu testen. Der Schutzstreifen wird lediglich vom Bahnübergang unterbrochen und durchgehend bis zum Ortsschild geführt.

Landwirtschaftliche Halle am falschen Ort geplant

Einig war sich das Gremium bezüglich der Ablehnung eines Baugesuchs, das eine Rundbogenhalle zur Lagerung von landwirtschaftlichen Erzeugnissen nicht in unmittelbarer Nähe zur Hofstelle vorsieht. „Die Ablehnung richtet sich nicht nach dem Zweck, sondern gegen den Standort“, empfahl Feucht eine Überarbeitung des Baugesuchs.

Ortschaftsrat Heiko Fricker verlässt das Gremium

Nach eineinhalb Jahren scheidet Heiko Fricker (CDU) aus dem Ortschaftsrat aus. Seit kurzem wohnt Fricker in der Stadt Donaueschingen, was automatisch zu seinem Ausscheiden führte. In der nächsten Sitzung wird Fricker offiziell verabschiedet. Erste Nachrückerin ist Monika Hösel.