von Rainer Bombardi

Ein Feuerwerk an Musik und Show zündeten die Pfohren Pop Singers (PPS) während drei Stunden bei ihrem Musical „PPS goes to Hamburg“. Das Publikum in der nahezu zweimal ausverkauften Hüfinger Festhalle begleitete den Pop-Chor mit reichlich Applaus, Begeisterungsrufen und Standing Ovations. Zum vierten Mal hatten PPS die Handlung für ein Musical zu bekannten Hits und Musikstücken aus der vielfältigen Welt des Pop und Rock geschrieben und zum vierten Mal landeten sie einen Volltreffer.

„Oh ist mir schlecht“: Walter Kuttruff nach durchzechter Nacht. | Bild: Rainer Bombardi

An einem Probenwochenende à la PPS teilnehmen zu dürfen und dazu noch in Hamburg – so etwas hatten die meisten Gäste im Saal noch nie erlebt. Doch einmal ist immer das erste Mal. Da sich PPS in bester Laune und bepackt mit überraschenden Wendungen präsentierten, entwickelte sich der Trip in die Hansestadt auch für das Publikum zu einem erlebnisreichen Ereignis.

Sie finden am Ende der Bahnreise nach Hamburg zusammen: Sänger Solist Nico Herbst und Solistin Corinna Kuhrt. | Bild: Rainer Bombardi

Die Profi-Gesangsolisten Corinna Kuhrt und Nico Herbst begleiteten den Chor erstmals durch ein Musical. Doch es waren nicht nur ihre Soloauftritte, die beim Publikum immer wieder Begeisterung auslösten. Es waren auch der Schwung, das geschlossene und optimistische Erscheinungsbild, mit dem der Chor die Aufmerksamkeit der Zuschauer auf sich zog.

Die mit reichlich Witz bepackte Geschichte beflügelte den Musicalauftritt genauso wie der Auftritt der Löffinger Gesangsdiva Eugenia Hagen und der Steptanzgruppe Tab Devils aus Villingen-Schwenningen.

Sophia Merz, Heike Luhmann, Andrea Lewandowski, Andreas Merz und Nico Herbst. | Bild: Rainer Bombardi

Zum Auftakt trafen sich die PPS mit „Can‘t stop the feeling“ auf dem Bahnsteig und es ließ sich erahnen, dass ein Abend der unterschiedlichen Emotionen folgt. Solist Nico Herbst und Solistin Corinna Kuhrt waren schon dabei und ahnten noch nicht, dass sie gegen Ende der Handlung zueinanderfinden. Es war gegen Mitte des zweiten Teils, als das Gesangsduo dem Musical während des durchdringenden „Perfect“ von Ed Sheeran wohl unbewusst das Prädikat verlieh, welches es tatsächlich und wahrhaftig verdiente.

Sophia Merz und Jaqueline Baumann nehmen die Chance wahr und beteiligen sich an einer Karaoke-Show. | Bild: Rainer Bombardi

Das Probenwochenende war eine Musicalreise der perfekten Unterhaltung und der Unbeschwertheit. Nicht für alle, denn der Vorsitzenden Andrea Lewandowski missglückte ihr Versuch, einen Partner zu finden. Zudem brachte ein nächtlicher Trip durch St. Pauli drei Männer des Popchors in Erklärungsnot. Weshalb kehrten sie am Morgen danach mit einem Tattoo von Sweet Caroline zurück? Weshalb waren sie derart verkatert?

Nachhaltige Erfahrungen sammeln Ralf Luhmann (von links), Walter Kuttruff und Günter Steuer bei „Sweet Caroline“ auf ihrem Nachttrip durch Hamburg. | Bild: Rainer Bombardi

In die Musicalhandlung integriert waren regelmäßig Auftritte des Gesamtchors, der ständig in Schwung und dem es möglich war, die musikalische Bandbreite seines Repertoires zu präsentieren. In ihren oft wechselnden Outfits verbreiteten die Pop-Singers mit Liedern von „Travelling with Deutsche Bahn“ bis zu Songs von Tina Turner, von „Ain‘t no mountain high enough“ bis zu einem Bon-Jovi-Medley gute Laune nonstopp.

PPS sind auf ihrem Probenwochenende in Hamburg ständig in Bewegung. | Bild: Rainer Bombardi

Lediglich im Hintergrund blieb die musikalische Leiterin Jelena Mirkov. Sie dirigierte das Musical von der Seite, gab Zeichen, motivierte und war der Pol, an dem sich die Chormitglieder orientierten. Zum Abschluss animierte Mirkov ein letztes Mal das Publikum zum Schnipsen und zum Klatschen, bevor der Welthit „Africa“ von Toto die Halle durchflutete.

Die PPS-Geschichte Vor mehr als 20 Jahren gründeten sich die Pfohren Pop Singers (PPS), um mit internationalen Rock- und Popliedern, Swing sowie modernen Film- und Musical-Titeln die Musikszene der Region zu bereichern. Seit einigen Jahren präsentieren sie sich in Musicals mit frei erfundenen Handlungen, eingebettet in bekannte Hits und Musikstücke. In der Hüfinger Festhalle begeisterten sie mit ihrem vierten Musical „PPS goes to Hamburg“ einmal mehr ihre Fans und Besucher, die während zwei Abenden für einen neuen Besucherrekord sorgten. PPS sind ein Chor mit 25 Sängerinnen und Sängern, der Neumitglieder stets willkommen heißt. Besonders begehrt ist weitere männliche Unterstützung für die aktuell nur wenige Sänger zählenden PPS. Die Proben finden jeden Mittwoch ab 20 Uhr im Vereinsraum in der Alten Schule in Pfohren statt.

Stehender Applaus motivierte die Pop-Singers zu einer weiteren Zugabe. Der Tote-Hosen-Klassiker „Ein Kompliment“ verstand der Chor als einen Dank an ein „fantastisches Publikum“, zu dem auch erstmals die Bundestagsabgeordnete Derya Türk-Nachbaur und Bürgermeister Michael Kollmeier zählten.

Das Publikum begleitet den Bahntrip nach Hamburg mit reichlich Applaus und belohnt so die Akteure über alle Maßen. | Bild: Rainer Bombardi

Solist Nico Herbst, der in der Regel bei Privatfesten auftritt, war angetan vom Publikum, das er in Hüfingen antraf. Auch den anderen Chormitgliedern war nach der Premiere die Erleichterung anzumerken.