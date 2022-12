von Hannah Schedler

Weihnachtliche Dekoration, eindrucksvolle Lichter, ausgelassene Stimmung und volkstümliche Musik: Die klingende Bergweihnacht brachte gestern neben der Elite der Schlagerbranche auch besinnliche Klänge in die vollbesetzte Donauhalle.

Eröffnet wurde das Konzert mit dem Ohrwurm „Ein Stern“, welcher von allen Künstler gesungen wurde. Das Ensemble wolle das Publikum verzaubern und den Alltagsstress vergessen lassen.

Urlaubsgrüße aus dem Pustertal

Danach ging es weiter mit einem Ausflug in die Tiroler Bergwelt mit den Geschwistern Niederbacher. In ihren Liedern erzählten sie Geschichten aus ihrer Heimatstadt im Pustertal – passend in Tracht und Lederhosen. Besonders der Jodler mit dem Titel „Wie ein Gebet im Berge“ kam gut an. Mit der volkstümlichen Komposition „Urlaub bei uns in Südtirol“ haben sie Urlaubseinladungen für die nächsten Ferien ausgesprochen.

Geschwister Niederbacher Zur Gruppe gehören Manfred, Christina, Angelika und Andrea Niederbacher. Auch wenn es zwischen den Geschwistern teilweise große Altersunterschiede gibt, haben sie bereits schon einige Auszeichnungen gewonnen: die Meraner Rose in Gold, Volkmusikstern, goldene Schallplatten

Sängerin überzeugt auch als Moderatorin

Die Berlinerin Nadine Meypo besang in ihren Liedern Hoffnung in Glauben, den es in dieser Zeit besonders brauche, so die Sängerin. Unter anderem besang sie in „Das Leben fliegt viel weiter“ auch die Liebe. Dabei beeindruckte sie das Publikum nicht nur mit ihrer Stimme, sondern aber auch mit ihrem funkelnden Ballkleid. Meypo führte zudem als Moderatorin durch den Nachmittag.

Nadine Meypo überzeugt nicht nur durch das Ballkleid, sondern auch durch die Stimme. | Bild: Hannah Schedler

Nadine Meypo Die Sängerin ist mit ihrer neuen Single in die Charts eingestiegen und arbeitet mit den Produzenten von unteranderem Beatrice Egli und Semino Rosso zusammen.

Aufgeben ist keine Option

Mara Kayser führte die Motive fort. In „Mach das Beste draus“ erzählt die Sängerin – ebenfalls in einen beeindruckenden, schwarzen Ballkleid – von den Höhen und Tiefen und Herausforderungen des Lebens und wie es danach weiter geht. Das Motto: Aufgeben ist keine Option. Von den Fans bekam Kayser dann eine Packung Pralinen geschenkt. Dabei witzelte sie über Figurprobleme.

Mara Kayser Sie gilt als Grand Dame des deutschen Schlagers. Als Erfolgsgeheimnis der Künstlerin des Jahres gelten ihre Stimme, ihre rundum positive Ausstrahlung und gefühlvolle Songs.

Fürstenhaus steht auf Schlager

Besonders beeindruckt war das Publikum von Patrick Lindner. „Ich habe mich besonders auf Donaueschingen gefreut“, erklärt der Sänger. Sein Ehemann und Manager Michael Link verriet: „Fürstin Milana zu Fürstenberg war incognito beim Konzert in Sigmaringen dabei.“

Er sang „Gefühl ist eine Achterbahn“, obwohl im Schwarzwald ja eher Ski oder Schlitten gefahren werde, witzelte Lindner. Trotzdem klatschte, jubelte, sang und schunkelte das Publikum in der Donauhalle. Höhepunkt des Auftritts: „Wenn es noch Wunder gibt.“ Lindner appellierte an die Hoffnung des Publikums, „gerade in dieser schweren Zeit“.

Patrick Lindner Der Musiker ist seit mehr als 30 Jahren auf europäischen Bühne unterwegs. Er wurde 1989 beim Folk Grand Prix entdeckt und erhielt den bisher einzigen Bambi in der Kategorie Volksmusik, drei Platin-Schallplatten, sechs goldene Schallplatten und fünf goldene Stimmgabeln, wie auch 36 TV-Sendungen.

Musik bis der Bergdoktor kommt

Danach ging es mit ordentlicher Stimmung und den Trenkwaldern weiter. Von ihnen stammt die Melodie des Bergdoktors. Das Trio animierte die Zuschauer zum Tanzen, was auch gerne angenommen wurde. Bei dem Lied „Das gibt‘s nur einmal“ wurde kräftig mitgesungen, ebenso bei „Im Wald sind die Räuber“. Mit „Dei Heimat will I sein“ erinnern die Männer an ihre Heimat Tirol.

Die Trengwelder Die Mitglieder des Trios kommen aus Tirol. Nahezu in allen TV-Shows von den „Festen der Volksmusik“ über den „Musikantenstadl“ bis hin zu „Musik liegt in der Luft“ waren sie bereits zu Gast.

Transalpiner Tribut

Besonders eindrucksvoll waren auch die schwäbischen Schwestern Anita und Alexandra Hofmann. Während dem Lied „Wilde Zeiten“ wurde mit dem Publikum eine Tanz-Choreografie eingeübt. Auf ihrer musikalischen Reise über die Alpen zollt das Duo ihrem italienischstämmigen Vater Tribut: gesungen wurde „Semper Semper“ und Volare.

Zu Ende ihres Auftritts sangen die beiden mitten unter den Fans „Über Sieben Brücken musst du gehn“. Die Schwestern suchen die Nähe zu ihren Fans und betonen, wie schwierig Corona für die Frauen waren, welche schon seit 34 Jahren auf der Bühne stehen.

Geschwister Hofmann Anita und Alexandra Hofmann stammen aus Meßkirch. Sie sind die bekanntesten Geschwister der Schlager- und Volksmusikszene. Gemeinsam spielen sie 15 verschiedene Instrumente, haben über 20 Alben herausgebracht, waren schon auf 59 Tourneen, hatten unzählige TV-Auftritte und haben Fans in ganz Europa.

Fans halten den Stars die Treue

In der Pause wurden fleißig Autogramme und Fotos verteilt. „Wir sind extra aus Rottenburg angereist und gehen morgen gleich wieder zum Konzert“, sagen Pauline Bernhardt und Karesia Keider vom Fanclub von Patrick Lindner.

Die Donauhalle war voll besetzt. | Bild: Hannah Schedler

Weiter ging es mit einer deutschen Version des Klassikers „Let it snow“. Besonders eindrucksvoll war auch das Lied „War is Over“, mehrstimmig von Meypo und Hofmann gesungen. „Lass es schneien, lass es schneien“, wünschte sich Lindner. Auch in „Der Stern strahlt“ wurde von Zusammenhalt und Vertrauen gesungen. Die Trenkwalder überzeugten durch Mehrstimmigkeit, Akustik und A cappella und bergische Weihnacht.

Gemeinsam sangen alle Künstler und das Publikum „Alle Jahre wieder“ sowie „Feliz Navidad“. Anita Hofmann sang das „Ave Maria“ und die Zugabe „Stille Nacht“ beendet die Bergweihnacht stimmungsvoll.