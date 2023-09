Die Skater-Szene hat jetzt wieder eine Heimat. Im Frühjahr hat der Skatepark unter der Schellenberg-Brücke neue Elemente bekommen, alte wurden instandgesetzt. Die komplette Neugestaltung der Anlage ist jetzt Grund zum Feiern.

Verein lädt zur Party

Der Verein Donau Rollt lädt am Samstag, 9. September, zur Einweihungsparty. Seine Mitglieder verstehen sich als Interessenvertretung der Skater rund um Donaueschingen, sind Kooperationspartner der Stadt und haben sich auch bei den jetzt fast abgeschlossenen Arbeiten eingebracht.

Tobi Senn arbeitet auf einem mobilen Gerüst an seinem Werk. | Bild: Wursthorn, Jens

Wenn das Fest um 12 Uhr startet, sind die letzten Pinselstriche sicher noch nicht trocken. Seit Freitag gestalten Künstler des Kollektivs One Truth die beiden Brückenpfeiler. Die Streetart-Künstler aus der Schweiz haben schon für Firmen wie Adidas, Google, Mercedes-Benz oder Red Bull gearbeitet. Ihre Arbeiten werden laut Verein in großen Galerien ausgestellt. Teil des Nachmittagsprogramms werden Vorführungen von One Truth in Form von Graffiti Live Painting sein.

Es ist angerichtet. Michael Münzer freut sich am Samstag, 9. September, auf eine tolle Fete auf der Skateanlage und abends im Kulturbahnhof. | Bild: Wursthorn, Jens

Die sportliche Seite deckt ein Skatewettbewerb zwischen 13 und 18 Uhr ab. Erwartet werden Skater und Zuschauer aus ganz Baden-Württemberg. Ess- und Getränkestände sorgen dafür, dass Teilnehmer und Zuschauer auch hier auf ihre Kosten kommen.

Schon im März gab es eine Übergabe der Anlage, jetzt wird sie erstmals mit sportlichem Charakter in Betrieb genommen. Der neue Skatepark teilt sich in einen Betonpark und einen mit Holzelementen gestalteten Plazabereich. Dort legen während des Wettbewerbs zwei Hip-Hopper auf.

Den Anfang macht EKR. Laut Mitorganisator Michael Münzer sei der Schweizer eine Hip-Hop-Legende. Er steht nachmittags an den Turntables und gibt abends ab 22 Uhr ein Konzert im Kulturbahnhof.

Überraschungen sollen folgen

Gleicher Ablauf gilt für DJ Haitan Star aus Heidelberg. Der legt mittags auf und spielt ab 23 Uhr mit seiner Band Torch & Toni-L im Kulturbahnhof auf. „Das sind Urgesteine des deutschen Hip-Hop“, kündigt Münzer den musikalischen Höhepunkt beim zweiten Standort des Skaterfestes an. Zudem werde es noch so manche Überraschung geben, die er im Vorfeld nicht verraten möchte.