Ein unbekannter Autofahrer beschädigte am Dienstag in der Zeit von 17.15 bis 18.30 Uhr an der Karlstraße vermutlich beim Ein- oder Ausparken einen Toyota, der auf dem Hengstlerplatz abgestellt war. Ohne sich um den verursachten Schaden von mehreren hundert Euro zu kümmern, fuhr der Unbekannte davon. Anhand der am Toyota festgestellten Lackantragungen geht die Polizei davon aus, dass das Verursacherfahrzeug rot ist. Personen, die Verdächtiges beobachtet haben werden gebeten, sich beim Polizeirevier Donaueschingen unter 07 71/83 78 30 zu melden.