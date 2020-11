Es ist gerade einmal dreieinhalb Monate her, da haben sich die Stadträte ausführlich mit dem Stadtbus beschäftigt. Zwei Sitzungen der Arbeitsgruppe und nochmals eine ausführliche Diskussion im Gemeinderat. Mehr als sieben Stunden wurden damals investiert. Fazit damals: Der Stadtbus hat noch Optimierungspotenzial und jede Fraktion hat dazu ihre eigenen Ideen, die sie gerne einbringen möchte. Der Vertrag mit der Verkehrsgesellschaft Bregtal wurde um sieben Jahr verlängert, aber es spreche ja nichts dagegen, auch nach der Vertragsverlängerung noch am Stadtbus-System zu arbeiten.

Wer nun der Meinung ist, dass die nächste Stadtbus-Sitzung zu einem Ergebnis geführt hat, der täuscht sich. Konkretes gibt es immer noch nicht. Dafür aber einen Zeitplan, bis wann die Optimierungen, auf die man sich noch nicht geeinigt hat, eingeführt werden sollen. Also Zeithorizont dient das Jahr 2024 – sieben Jahre nach der Einführung des Stadtbusses. Die Begründung: Häufige Änderungen im öffentlichen Personennahverkehr wären für diesen eher nachteilig. Der Zeitpunkt ist nicht zufällig gewählt, denn dort soll die neue Realschule im Konversionsgelände fertig sein und dann müssen eh alle Busverbindungen – auch die überregionalen – auf den neuen Schulstandort angepasst werden.

Das Glück der Gemeinderäte hält sich darüber allerdings in Grenzen: „Das Jahr 2024 ist aus jetziger Sicht schon relativ weit weg“, sagt Grünen-Stadtrat Christian Kaiser und CDU-Fraktionssprecher Marcus Greiner verspricht: „Wir werden wohl vor 2024 auf die Verwaltung zukommen.“ Claudia Weishaar (GUB), bekannt als fleißige Stadtbusfahrerin und eine der größten Fürsprecherinnen sieht viele positive Punkte am Stadtbus: „Dennoch müssen wir unser System weiterentwickeln und das nicht erst 2024.“

„Als ich die Sitzungsvorlage aufgeschlagen habe, war das genau das, was ich erwartet habe“, sagt FDP/FW-Stadtrat Bertolt Wagner. Der Vertrag mit dem Betreiber sei verlängert worden und nun gebe es in den nächsten drei Jahren keine Änderungen mehr. Und das, wo in der letzten Stadtbussitzung doch aus allen Fraktionen – bei allem Bekenntnis zum Stadtbus – auch Verbesserungsvorschläge gekommen wären. „Alle, die sich für Veränderungen eingesetzt haben, müssten sich so langsam denken: ‚Werde ich überhaupt ernst genommen?“

Einzig die SPD-Stadträtin Martina Wiemer hat kein Problem mit dem Zeithorizont, sondern hält ihn für sinnvoll: „Gut Ding will Weile haben und der Stadtbus braucht seine Zeit“, sagt sie. Wenn man etwas Neues einführe, brauche es bis zu fünf Jahren Zeit, um Akzeptanz in der Bevölkerung zu erreichen. „Wir sollten jetzt erst einmal abwarten, um große Veränderungen vorzunehmen.“

Und der Oberbürgermeister?

Erik Pauly versucht seine Stadträte zu besänftigen, die etwas falsch verstanden haben: „Es ist nicht unsere Intension, in den nächsten vier Jahren überhaupt nichts zu machen.“ Wenn die neue Realschule in Betrieb geht, müsse man eh alle Busverbindungen anpassen. Das sei ein guter Zeitpunkt: „Es bietet sich daher an, dass man nun mit etwas Ruhe die Ideen vorbringt, diese dann prüft und in die Konzeption aufnehmen kann“, sagt Pauly.

Nun gibt es einen neuen Experten, der den Stadtbus anschaut

Etwas Neues gibt es dann allerdings schon: Ein neuer Experte äußert sich nun zum Stadtbus. Ulrich Grosse, Nahverkehrsexperte aus Tübingen und im Landkreis schon aktiv als Berater in diesem Metier, wird das Stadtbus-Konzept nun unter die Lupe nehmen. Nicht ganz so glücklich ist damit die CDU. Aus ihren Reihen kam zwar der Vorschlag, dass doch mal jemand anderer als Willi Hüsler den Stadtbus bewerten soll. Schließlich könne man doch nicht erwarten, dass dieser sein eigenes Konzept objektiv kritisiert. Doch mit dem Experten ist Marcus Greiner dann nicht zufrieden: „Das hat die Verwaltung geschickt gemacht.“ Mit Grosse habe man einen Experten gewählt, der von Anfang an in den Stadtbus-Prozess involviert gewesen sei. „Es wäre fast verwunderlich gewesen, wenn er am Konzept etwas gefunden hätte, das man verändern könnte.“

Damit ist wiederum der OB nicht ganz so glücklich: „Ich bin doch etwas irritiert“, sagt Pauly. Schließlich sei der Vorschlag, einen externen Experten hinzuziehen ja aus den Reihen der CDU gekommen und auch der Name Ulrich Grosse sei in diesem Zusammenhang gefallen. Zwar habe Grosse auch ein Stadtbus-System entwickelt, das aber nicht zum Tragen gekommen ist, weil sich der Gemeinderat für das von Hüsler entschieden hat. Und Grosse selbst: „Ich hatte damals auch mit Metzger zahlreichen Kritikpunkte angemerkt.“

Und was sagt nun der neue Experte?

Es gebe noch „Luft nach oben“. Am Halb-Stunden-Takt würde er nichts ändern, das bräuchten die Kunden. Aber man müsste überlegen, zusätzliche Gebiete wie das Gewerbegebiet Breitelen Strangen oder die Einkaufszentren Richtung Hüfingen anzubinden. Ideen, die schon mehrfach diskutiert wurden.