Donaueschingen vor 4 Stunden

Ölfilm auf der Breg: Feuerwehr rückt aus

Wegen einer Gewässerverunreinigung wurde die Feuerwehrabteilung Stadt am Donnerstagnachmittag an den Brigachweg gerufen. Wie auf der Homepage der Wehr zu lesen ist, wurde um 15.06 Uhr ein starker Ölfilm auf der Breg von Allmendshofen kommend in Richtung Donauzusammenfluss gemeldet.