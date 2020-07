von sk

Nach einem Küchenbrand mit mit starker Rauchentwicklung am Montagabend mussten acht von 14 Bewohnern eines Mehrfamilienhauses mit Atemwegsreizungen in eine Klinik gebracht werden. Gegen 20 Uhr wurden die Rettungskräfte von Feuerwehr, DRK und Polizei in die Linsenöschstraße gerufen: Eine 16-Jährige hatte Öl für Pommes Frites in einem Topf so stark erhitzt, dass es sich selbst entzündete und eine Dunstabzugshaube in Brand setzte. Durch den Brand und das rauchende Öl entstand enormer Rauch, der durch das gesamte Mehrfamilienhaus zog. Den entstandenen Schaden schätzt die Polizei auf rund 5000 Euro.