Gleich blieben die Gesamtzahlen in Hüfingen (179) und Bräunlingen (98). Zwei weitere Ansteckungen führen in Donaueschingen zu bislang 521 Infektionen. An Gesundungen stehen in Donaueschingen 475 in der Bilanz. Das sind 23 mehr als zwei Tage zuvor. In Hüfingen habe 169 Menschen (plus zwei) Covid-19 überwunden, in Bräunlingen waren es am Sonntag 90, an Neujahr waren es 87.