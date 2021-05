von Roger Müller und Roland Sigwart

Immer wieder entfacht die Diskussion, ob nun in Donaueschingen oder in Furtwangen die Donau entspringt. Es wird heftig spekuliert, diskutiert, und manchmal auch lamentiert, wer denn nun den Zusatz Quellstadt tragen darf.

Pünktlich zum Maienstecken meldete sich jetzt die kleine Enklave Allmendshofen ebenfalls zu Wort. Sie beansprucht ab sofort den Zusatz „Quelldorf“ für sich. Und das auch eindeutig zu Recht, sind sich zumindest die Allmendshofener sicher: „Nit lang froge, einfach mache“, steht als entsprechende Botschaft in großen Lettern vor dem Rathaus im Ortskern.

Allmendshofen: Ein Schild vor dem Rathaus fordert den Zusatz „Quelldorf“. | Bild: Roger Müller

Juniperusquelle, Guterquelle und Quellbach: Wer vereint schon drei Quellen in seinem Ort oder seiner Stadt? Bei der Juniperusquelle handelt sich um ein ovales gemauertes Becken, auf dessen Grund die Austrittsstelle liegt. Die Quelle wurde nach der Hauptfigur in der Novelle Juniperus von Joseph Victor von Scheffel benannt, und war von 1901 bis 1954 Teil der Allmendshofener und Donaueschinger zentralen Wasserversorgung. Zusätzlich spendet die Juniperusquelle inmitten des Ortes reichlich Wasser und formt einen stetig fließenden Quellbach, der den Schlosspark durchquert. Ebenfalls entspringt in Allmendshofen die Gutterquelle und ist für die Trinkwasserversorgung in Donaueschingen verantwortlich. Was liegt somit also näher im Streit um den Zusatz Quellstadt, einfach den Zusatz Quelldorf zu beantragen? Übrigens wurde alles Corona-konform aufgestellt, und das Kunstwerk stand natürlich auch schon vor der nächtlichen Ausgangssperre.

Hüfingen: An der Ecke Hohenstraße/Griesweg hat diese Skulptur einen Mundschutz verpasst bekommen. | Bild: Roland Sigwart

Mindestens ein auffälliger Maischerz, der vorbeikommenden Schaulustigen direkt ins Auge stach, war auch in Hüfingen zu sehen. Zwar war die Nacht sehr ruhig – außer kleinerer Verunreinigungen insbesondere im Bereich Hohenstraße/Lucian-Reich-Schule mit Toilettenpapier – ,doch an der Ecke Hohenstraße/Griesweg wurde die Skulptur „Hüfinger Tor“ von Manfred Emmenegger-Kanzler mit einem Mundschutz versehen.