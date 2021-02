Ohne Trainings- und Kursangebote steuert der Donaueschinger Turnverein durch die Pandemie. Weil der Hallenbetrieb ohnehin pausiert, fällt eine wünschenswerte Optimierung des Vereinsbetriebs nicht ins Gewicht. Zumal es vor Corona trotz verstärkten Nachmittagsunterrichts in den Schulen im Kinder- und Jugendturnen des Vereins kein nachlassendes Interesse gab, fehlen dem Verein Betreuer. „Wir brauchen mehr Übungsleiter, dann könnten wir mehr anbieten oder Gruppen teilen“, sagt Marina Heide, die den Vorsitz Finanzen und Verwaltung innehat. Sie sieht hier einen gesellschaftlichen Trend. Die Verpflichtung, einmal in der Woche in der Halle zu stehen, werde heute keine zehn Jahre mehr gehalten. Während im Leistungsturnen eine höhere Kontinuität zu verzeichnen ist, beklagt Heide gegenwärtig das Ausscheiden zweier langjähriger Übungsleiterinnen im allgemeinen Turnen und bei den Kinderriegen.

Trainer-Nachwuchs wird also händeringend gesucht und das ehrenamtliche, mit einer Übungsleiterpauschale abgegoltene ehrenamtliche Engagement mit Anreizen schmackhaft gemacht. So übernimmt der TV die gesamten Ausbildungskosten, erwartet aber eine Verpflichtung über ein paar Jahre. Um Kinder und Erwachsene anzuleiten, müsse man nicht selbst geturnt haben. Bei den Kindern gehe es um die „allgemeine Ertüchtigung des Körpers“, um einen altmodischen Begriff zu gebrauchen. Zeigen, wie man einen Handstand und oder eine Rolle vorwärts macht, Fitnessübungen zeigen und eventuell auch vorführen. „Wichtig ist einfach der Spaß an der Bewegung und, die Lust darauf zu vermitteln“, so Heide.

„Es ist unglaublich bereichernd, mit den Kindern zu arbeiten.“Kim-Laura Lach-Schröder | Bild: Kim-Laura Lach-Schröder

Das bestätigt Kim-Laura Lach-Schröder. „Es ist unglaublich bereichernd, mit den Kindern zu arbeiten“, befindet die 43-Jährige, die in der Jugend von Turnen und Yoga über Leistungstanzen, Ballett und Tennis viel Sport betrieben hat. Als ihre elfjährige Tochter Laura-Marie im TV ebenfalls zu turnen begann, ließ sich die Mutter animieren, mitzuhelfen.

Um auf den neuesten Stand der Wissensvermittlung zu kommen, habe sie den Trainerschein gebraucht, resümiert sie. Die Arbeit in der Halle macht ihr Spaß. „Kinder geben ein tolles Feedback, sie entwickeln sich schnell, man kann sie noch formen“, schwärmt die Donaueschingerin. Zudem liege mit dieser Form der Jugendbegleitung die Anlage dafür, dass Sport das ganze Leben begleitet.

Cemre Tümkaya ist froh, dass sie den Übungsleiterschein gemacht hat. Mit ihrem ehrenamtlichen Engagement möchte sie dem Verein etwas zurückgeben. | Bild: Cemre Tümkaya

Die drei Module zum Übungsleiter hat auch Cemre Tümkaya 2018 absolviert. Sie kam mit fünf Jahren zum Turnen und ist heute, 19 Jahre später, immer noch beim Training anzutreffen und springt bei Wettkämpfen ein. Für sie war schon immer klar, dass sie ihrem TV treu bleiben und ihr Wissen weitergeben möchte. „Die Frage war nur, wann“, sagt die Privatkundenberaterin einer Bank. Auch sie schwärmt vom Trainerjob in der Leistungsriege. „Es ist einfach toll, zu sehen, welches Potenzial die Mädchen haben, wenn wir was Neues probieren“, sagt sie. Ohne Training leidet auch die eigene Fitness. Heimtraining gemeinsam mit einer Trainerkollegin sei nur ein unzureichender Ersatz.

Zudem gibt es während des Lockdowns Anleitungen, einigermaßen fit zu bleiben. Lach-Schröder hat die Online-Trainingsstunde eingeführt, inzwischen machen alle Trainer der Leistungsriege mit. Zweimal in der Woche absolvieren Teilnehmer jeweils eine Stunde lang vor der Webcam die von der Instruktorin gezeigten Übungen. Der Fundus ist dank der breiten sportlichen Vorgeschichte der Trainerin ebenso groß wie die Begeisterung bei Kindern und Eltern. „Ich habe jedes Kind auf dem Bildschirm und kann korrigieren. Die Kinder sehen sich gegenseitig. Das hilft, die Gemeinschaft zusammenzuhalten“, so Lach-Schröder.

So viel Sport bietet der Verein Der Turnverein Im Turnverein Donaueschingen werden die Abteilungen Turnen, Gymwelt, Herzsport, Volleyball, Basketball und Fanfarenzug abgebildet. Im Jugendbereich turnen drei Leistungsriegen Mädchen und die Leistungsriege Buben auf hohem Niveau. Sport treiben lässt sich auch in Fitnessriegen für Männer und Frauen sowie einer gemischten Gruppe. Im Besitz des Vereins befindet sich das Anton-Mall-Jugendheim in der Nähe von Neukirch. Der Vereinsvorsitz ist auf drei Posten ausgelegt. Marina Heide betreut das Ressort Finanzen und Verwaltung, Jürgen Kessler leitet den Sportbetrieb, das Ressort Öffentlichkeitsarbeit ist vakant. Im Internet: www.tv-donaueschingen.de

Gleichwohl ruht der Sportbetrieb im ganzen Verein. „Wir sind alle genervt. Jeder wartet, dass man wieder loslegen kann“, beschreibt Marina Heide die Situation. Das könnte, stimmt der Rechtsrahmen, sehr schnell gehen. Denn der Verein bekommt die Hallen von der Stadt zur Verfügung gestellt und der Nutzungsschlüssel steht. Die Leistungsriege könnte sofort loslegen, die Kinderriegen bräuchten vielleicht eine Woche Vorlauf. Auch die Gymnastikkurse, Volleyballer und Basketballer wollen wieder anfangen.

Mit Übungen vor der Webcam hält sich die jüngste Mädchen-Riege des Turnvereins Donaueschingen fit. | Bild: Kim-Laura Lach-Schröder

Stabil geblieben sind die Mitgliedszahlen. „Wir hatten Ende 2020 um 830“, sagt Heide. Dabei sei eine Mitgliederbereinigung Anfang des Jahres aufgrund eingestellter Beitragszahlungen schon berücksichtigt. Auch die Vereinsbindung funktioniere noch, wenn auch in abgewandelter Form. Inzwischen habe fast jede Abteilung ihre Weihnachtstreffen, Ausflüge, Hocks oder Grillabende. In diesem Zuschnitt funktioniere das, aber Großereignisse auf Vereinsebene zu stemmen, werde immer schwieriger. „Da muss man nachhaltig fragen“, sagt Heide und sieht den Unterschied zum Dorf, wo die Hilfsbereitschaft größer sei. Gleichwohl habe hier der TV dieselben Probleme wie andere Vereine.