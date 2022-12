Die Karikatur zeigt den Weihnachtsmann. Sein mit Geschenken beladener Schlitten steht im Schnee, das Gespann ist leer, keine Rentiere zu sehen. Am Telefon informiert er: „Ich habe Fachkräftemangel.“

„Das schildert genau die Situation unserer Branche“, sagt Harald Vogt. Er ist Geschäftsführer der Albin Vogt Transport GmbH mit Sitz in Hubertshofen. „Kraftfahrer-Mangel ist absolut das Thema. Wir haben das Problem auch“, sagt er. Wenn einer seiner Fahrer aufhört, dann ist es unglaublich schwierig, einen Ersatz zu finden. Auch in Krankheitsfällen setzt sich der Chef mal selbst hinter das Lenkrad, um kleinere Aufträge selbst zu erledigen, bevor sie verloren gehen. Zwölf Fahrer sind bei ihm angestellt.

Dass es aktuell so wenige Fahrer gibt, das hat auch mit dem Krieg in der Ukraine zu tun. Wenn auf dem deutschen Markt das Personal fehlt, dann schaue man auch in Richtung Osten: „Ich weiß von zig Unternehmen, da sind etliche Fahrer in den Krieg.“

Bundesweites Problem

Das Thema beschäftige nicht nur im Schwarzwald, es sei ein „bundesweites Problem“, sagt Vogt. Lösungen dafür? „Ich sehe keine Ansätze. Nichts von Dauer.“ Früher habe er etwa eine Annonce geschalten und zehn bis zwölf Interessenten hätten sich gemeldet. Das sei jedoch Vergangenheit. Wenn Vogt jemanden bekommt, dann durch Mundpropaganda unter den Fahrern. „Da gibt es natürlich Vermittlungsagenturen aus dem Osten. Das habe ich jedoch noch nie genutzt. Da gibt es viele schwarze Schafe“, so Vogt.

Massiv geworden sei das Problem in den vergangenen drei Jahren. „Wenn man auf der Autobahn unterwegs ist und die zugeparkten Rastplätze voller Laster sieht – das ist natürlich auch nicht gerade gute Werbung für den Beruf.“ Die Bedingungen seien natürlich auch ein Faktor: „Viel unterwegs, die Pausen alleine auf einem Rastplatz. Arbeitet man in einem Industriebetrieb, dann gibt es eben geregelte Zeiten. Mit dem Lkw bin ich unterwegs, wenn andere schlafen.“

Dennoch wachse der Fachkräftemangel in der Branche zu einem Problem heran, dass alle betreffe: „Wenn der Lkw nicht mehr fährt, dann gibt es schnell einfach nichts mehr. Er ist Teil einer Kette – und die ist nur so stark wie ihr schwächstes Glied.“

Früher sei viel Nachwuchs aus der Bundeswehr gekommen. Wehrpflichtige, die dort verlängerten und den Lkw-Führerschein machten. Mittlerweile gibt es den sogenannten Berufskraftfahrer sogar als richtigen Ausbildungsberuf.

Weniger Bürokratie

Über den Sommer hätte Vogt mehr Aufträge machen können, wäre nur das Personal auch da gewesen. Gibt es etwas, das er sich von höherer Stelle wünscht: „Bürokratie-Abbau wäre nicht schlecht. Ich habe einen rumänischen Fahrer, der eine A1-Bescheinigung braucht, um in der Schweiz fahren zu dürfen. Das dauert Wochen. Und ohne ist er eben nur bedingt einsetzbar.“

Gutachten des Verkehrsministeriums 2020 hat das Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur ein Gutachten seines wissenschaftlichen Beirates erstellen lassen. Darin heißt es zum Fahrermangel: „Im Straßengüterverkehr besteht auch bei einer konjunkturbedingten Entschärfung bereits heute in mehreren Ländern Zentral-Europas ein erheblicher Fahrermangel. Für die Zukunft ist in Deutschland mit einer bedeutenden Verschärfung des Problems zu rechnen. Der Fahrermangel hat volkswirtschaftliche Auswirkungen und betrifft nahezu alle Wirtschafts- und Lebensbereiche. Um die Versorgungssicherheit der Bevölkerung und der Wirtschaft zu gewährleisten, sind kurz-, mittel- und auch langfristig deutlich mehr Berufskraftfahrer nötig. Der Wissenschaftliche Beirat beim Minister für Verkehr und digitale Infrastruktur warnt davor, dass sich der Lkw-Fahrermangel in Deutschland schon in absehbarer Zeit zu einem großen Problem auch für die Leistungskraft der deutschen Wirtschaft entwickeln kann.“

„Es ist zu gering, was vom deutschen Markt nachkommt“, sagt Andreas Becker. Wie auch Harald Vogt, kommt der Geschäftsführer der Spedition Becker aus einem Traditionsbetrieb. 17 Fahrer sind für ihn unterwegs. Bereits in vierter Generation ist das dort der Fall. „Es gibt bislang auch keine Lösungen. Ohne Fahrer aus dem Ausland gibt es ein Problem.“

Andreas Becker ist Geschäftsführer der Spedition Becker in Donaueschingen. Er sagt, der Fahrermangel sei ein Problem, dass sich lange angebahnt habe. | Bild: Simon, Guy

Der Beruf sei gerade bei jungen Leuten wenig gefragt: „Sie streben vermehrt eine höhere Schulbildung an, wollen wenig körperlich arbeiten.“ Dann noch das Thema der Bezahlung. „Die hängt bei uns mit dem Marktpreis zusammen“, erklärt Becker. Und am europäischen Markt treten Firmen aus dem Osten mit niedrigen Preisen an.

Dass es weniger Fahrer gebe, das habe viele Ursachen: „Früher konnte man direkt einen 7.5-Tonner fahren, heute nur noch Pkw. Das war ein früher Einstieg in die Branche, um dann später einen größeren Führerschein zu machen“, sagt Becker. Auch die Leute von der Bundeswehr kommen nicht mehr.

Die Löhne müssen hoch

Und dann gebe es dann noch das EU-Gesetz zum Berufskraftfahrer als Beruf. Das Berufskraftfahrerqualifikationsgesetz (BKrFQG) sei „sicherlich richtig.“ So kommen „keine unqualifizierten Leute in den Laste. Er hat ja auch ein Gefahrenpotenzial“, sagt Becker. Aber alle nach 2009 benötigen nun eine entsprechende Ausbildung. Das gehe es dann auch um Ladungssicherung, die Lenk- und Ruhezeiten. „Die Nachfrage rechnet sich nur bedingt.“ Man müsste mit den Löhnen hoch, der Markt lasse das jedoch nur bedingt zu.

„Neu-Einstellungen sind sehr sehr schwierig. Der Markt ist leergefegt. Damit mehr Fahrer wieder Interesse haben, muss es mehr Geld geben“, erklärt Becker. Im Gewerbe wisse man bereits seit zehn Jahren vom Fahrermangel. „Das ist allen bewusst. Es hießt, dass der Mangel kommt. Jetzt ist er da.“

Nicht weit bis zur Rente

Bei der Spedition Becker werden in vier bis fünf Jahren rund 30 bis 40 Prozent der Fahrer das Rentenalter erreichen: „Der Altersschnitt liegt über 50.“ In den vergangenen zehn Jahren seien viele Fahrer aus Rumänien gekommen, aber auch dort sei der Markt leergefegt. Zudem schaffe die Sprache auch Hindernisse. „Die Frage ist, wo das alles hinführt?“

In den Medien sei der Engpass in den letzten eineinhalb Jahren immer mal wieder Thema. „Das sprich sich rum, aber bisher sind die Regale noch voll. Der Mangel wird sich noch steigern.“