Jetzt ist es offiziell: Die Commerzbank-Filiale Donaueschingen an der Karlstraße wird nicht wieder öffnen. Die Corona-bedingte Schließung für den Kundenverkehr bleibt bestehen, so eine Pressemitteilung der Commerzbank. Kunden werden in der Filiale Villingen-Schwenningen, Am Niederen Tor, und telefonisch betreut.

Die Bargeldversorgung in Donaueschingen sei für Commerzbank-Kunden gewährleistet, auch wenn die Selbstbedienungszone ab Ende August nicht mehr zur Verfügung steht. Kostenlos nutzbar seinen die Automaten der Cash-Group. In Donaueschingen seien dies Automaten von Postbank und Deutsche Bank. Verwiesen wird auch auf Bargeldauszahlungen im Einzelhandel oder bei Tankstellen.

Eine schlüssige Begründung für die Schließung liefert die Commerzbank nicht. Im Hintergrund steht der Ausbau zur digitalen Beraterbank. Bequemes, sicheres und schnelles Digitalangebot und persönliches Gespräch seien die Grundlage der Kundenbetreuung. „Die Filiale ist dabei nicht mehr die einzige Möglichkeit“, wird Anton Gereitzik, Niederlassungsleiter Privat- und Unternehmerkunden der Commerzbank Freiburg, zitiert.

Trend geht in Richtung Onlinebanking

Generell gibt es in der Bankenlandschaft einen Trend in Richtung Fusion und Konzentration. Standorte werden zusammengelegt, Kompetenzen zentral gebündelt. Hinzu kommt die sinkende Kundenfrequenz in den Filialen: auch eine Folge des von den Banken forcierten Trends in Richtung Onlinebanking.

Die Donaueschinger BW-Bankfiliale wird im vierten Quartal komplett schließen. | Bild: Jakober, Stephanie

Binnen weniger Monate verliert Donauschingen die zweite Bank-Niederlassung. Bereits im Frühsommer war offiziell bekannt gemacht worden, dass sich die BW-Bank aus Donaueschingen zurückzieht. Im vierten Quartal soll der Umzug nach Schwenningen erfolgen. Schon bisher fungiert Donaueschingen als Backup für den Schwenninger Standort. Die Filiale an der Schulstraße ist bereits seit Frühjahr 2020 geschlossen. Dieser Status hält aktuell an.