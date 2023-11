Die Stadt Donaueschingen baut die Infrastruktur für mehr Elektromobilität aus. Elf Ladestationen für Dienstfahrzeuge entstehen an unterschiedlichen Punkten. Problem daran: Manch Ladepunkt, vier davon sind in der Tiefgarage unter dem Max-Rieple-Platz zu finden, stehen in Konkurrenz mit öffentlichen Parkplätzen. Obwohl die Verwaltung noch gar keine E-Autos besitzt.

Vorerst keine Einschränkungen

Ziel der Stadt sei es, Dienstfahrzeuge – soweit möglich – auf Elektrofahrzeuge oder zumindest Elektro-Hybrid-Fahrzeuge umzustellen, teilt Rathaussprecherin Beatrix Grüninger mit. Aus Kostengründen sei der Aufbau der Ladeinfrastruktur im Paket und nicht sukzessive bei der Beschaffung einzelner Fahrzeuge angegangen worden. Ein Großteil der Ladestationen wurde zudem auf städtischen Stellplätzen installiert, zum Beispiel bei den Rathäusern oder den Technischen Diensten.

Und in den öffentlichen Bereichen? Diese Ladestationen sollen erst „scharf geschalten“ werden, wenn E-Fahrzeuge angeschafft wurden. In der Tiefgarage war bereits ein Stellplatz für ein städtisches Fahrzeug reserviert. Dieser werde nun auf einen Ladestellplatz verlegt, so die Sprecherin. Die übrigen öffentlichen Parkplätze stehen vorerst weiter zur Verfügung.

Unser Bild zeigt drei der vier neuen Ladestationen für städtische Fahrzeuge in der Tiefgarage unter dem Max-Rieple-Platz. Die Parkplätze sollen aber erst dann für Mitarbeiter reserviert sein, wenn entsprechende Fahrzeuge angeschafft wurden. | Bild: Fröhlich, Jens

Welche E-Fahrzeuge erprobt werden

Um zu ermitteln, welche Fahrzeuge für die Verwaltung überhaupt in Frage kommen, wird derzeit eine umfassende Bestandsaufnahme der städtischen Fahrzeugflotte erstellt. „Die Bestandsaufnahme ist noch nicht vollumfänglich abgeschlossen.“ Erprobungsfahrten laufen noch. Mit der Umstellung soll jedoch noch 2023 begonnen werden. Geplant ist die Anschaffung von drei E-Fahrzeugen.

Diese Fahrzeuge sollen 2023 angeschafft werden Zwei Fahrzeuge wurden bereits bestellt, ein Leasing-PKW sowie ein Zweisitzer-PKW mit Laderaum für 40.000 Euro. Beide Fahrzeuge sollen künftig am blauen Rathaus stehen. Ein Transporter für 50.000 Euro soll seinen Platz bei den Technischen Diensten finden. Hier laufen aktuell noch Erprobungsfahrten.

Öffentliche Ladeinfrastruktur

Daneben werde auch der Ausbau der öffentlichen Infrastruktur vorangetrieben. Mit Naturenergie sei ein Überlassungs- und Nutzungsvertrag für die Errichtung und den Betrieb von fünf Wallboxen und zehn Stellplätzen abgeschlossen worden. Diese sind an der Straße An der Donauhalle sowie am Parkplatz Haberfeld/Parkschwimmbad mit je zwei Wallboxen und vier Stellplätzen angedacht. Eine Wallbox mit zwei Stellplätzen soll in der Tiefgarage unter dem Max-Rieple-Platz entstehen. An den Donauhallen und am Parkschwimmbad soll noch im November mit der Installation begonnen werden, so Beatrix Grüninger. In der Tiefgarage ist die Installation im März 2024 geplant.