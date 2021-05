Neues Leben haucht die Baugenossenschaft (BG) Schwarzwald-Baar den beiden ehemaligen Schwesternwohnheimen in der Sonnhaldenstraße 4 und 6 ein. Während die Hausnummer 4 nach aufwendiger Sanierung bereits an das Rote Kreuz und die Bruderhaus Diakonie vermietet ist, ist der zweite Gebäudekomplex mit weiteren 20 Einzelapartments auf der Zielgeraden. Im Juli soll der Gebäudekomplex bezugsfertig sein.

Für das komplette Erdgeschoss mit Praxisräumen und Einzimmer-Appartements konnte man das Schwarzwald-Baar-Klinikum als Mieter gewinnen. Vom ersten bis vierten Obergeschoss sind aus den ehemaligen Einzimmer-Appartements des Schwesternwohnheim nun 20 attraktive Wohneinheiten entstanden, die aktuell noch in der Fertigstellung sind. Es wird Wohnungen von etwa 31 bis 77 Quadratmeter geben. Die Ein- Zwei- und Dreizimmerwohnungen können auf allen Geschossen bequem mit dem Aufzug erreicht werden. Sehr attraktiv ist zudem in den Obergeschossen die atemberaubende Sicht über Donaueschingen.

Die Verantwortlichen der BG haben in die bestehenden Gebäude, die damals 1970 fertiggestellt wurden, viel akribische Arbeit gesteckt. „Wir haben in unserem Gremium mit Vorstand und Technik sehr viele Grundrisskonzepte durchgesprochen, speziell auch aus der Vermietung heraus. Final wurde mit den Architekten an verschiedenen Grundrissen herum getüftelt, um möglichst viel Wohnraum zu schaffen“, so der Verantwortliche für Vermietung, Taner Genc. „Natürlich holten wir uns auch Meinungen der Mietinteressenten ein, sodass auch deren Bedürfnisse, Ideen und Vorschläge, soweit machbar, in die Grundrisse eingebunden werden konnten“.

So entstanden perfekte Wohneinheiten für kleine Familien, Paare aber auch Singles. Nach Auskunft von Taner Genc gibt es natürlich auch schon eine große Nachfrage nach den komplett neu sanierten Wohneinheiten in der Sonnhalde 6. Seit langem sei der Wohnungsmarkt bundesweit angespannt, auch bei uns in der Region. Und da die BG für die Vermietung von bezahlbarem Wohnraum stehe, ist die Nachfrage auch entsprechend hoch. Für die neuen Mieter wurde die Elektrik, Sanitär, Böden und Wände komplett von der BG im Zuge der Sanierung erneuert, beziehungsweise renoviert.

In die kleinsten Appartements werden zudem noch Küchenzeilen installiert, auch deshalb, weil man gerade dort davon ausgeht, dass sich doch eine gewisse Fluktuation einstellen wird. Die Lebensumstände der jeweiligen Mieter ändern sich manchmal schnell. Auch an ausreichend Parkplatzfläche wurde geschaffen. Bequem können die Mieter auf dem hauseigenem Grundstück im Bereich des Hauseinganges ihre Autos abstellen.

Auf der Baustelle trifft man auch den Abteilungsleiter Technik Reiner Schosser. Beim Gang über die Baustelle merkt man, dass auch er für seine Projekte brennt. „Hier haben wir eine sehr gute Bausubstanz angetroffen. Es gab zwar einige Herausforderungen, sei es in puncto Statik oder einfach bei einer Änderung der Pläne, weil es in der Praxis halt oft anders kommt als im Plan“, so Schosser mit einem Lachen. „Es war eine spannende Aufgabe, Umbau ist immer herausfordernder als Neubau“.

Stolz ist er zudem auf die neu installierte Nahwärme, so werden die Gebäudekomplexe vom Klinikum mit beheizt. Aus dem ehemaligen Schwesternwohnheim des Klinikums entstehen zwei Gebäude mit insgesamt 34 Mietwohnungen in attraktiver Lage. Mit Schulen, Ärzten und guten Einkaufsmöglichkeiten in der Nähe, schafft die BG somit ein neues Zuhause für Jung und Alt.