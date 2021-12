Smartphone, smarte Prozesse im Sinne von gewitzt: Smart ist gerade in aller Munde, und nun hält „smart“ auch Einzug bei der Baugenossenschaft Schwarzwald Baar mit ihrem ersten Smart Home. In der Alemannenstraße 5 wurde ein dreistöckiger Bau an das Bestandshaus angebaut, ab dem 1. Januar 2022 soll es bezugsfertig sein.

Stolz präsentieren Abteilungsleiter Technik Reiner Schosser und Elke Schwörer, zuständig für die Vermietung in Donaueschingen, Bräunlingen und Hüfingen, ihr kleines Flaggschiff „Smart Home“. Zunächst war der Plan gewesen, an die bestehende Einheit einen zusätzlichen Anbau zu realisieren, da man zum einen den Platz und auch schon die Infrastruktur von der Bestandsimmobilie nutzen konnte.

„Dann hatte ich die Idee, es einfach mal mit einem Smart Home zu probieren, die kleine Einheit mit drei Wohnungen bot sich gerade dazu an“, so Reiner Schosser. Die drei Wohnungen mit jeweils drei Zimmern haben eine Wohnfläche mit rund 85 Quadratmetern. Pfiffig ist die Lösung mit einem offenen Wohnzimmer zur Küche hin, ebenfalls praktisch ein kleiner Abstellraum mit eigener Türe. Vom Wohnzimmer aus gelangt man dann im Erdgeschoss auf eine großzügige Terrasse, in den beiden obenliegenden Wohnungen jeweils auf einen überdachten großen Balkon.

Ein geschickt zugeschnittenes Kinder- und Schlafzimmer sowie Gäste-WC runden die Wohnungen ab. Das Bad besitzt zudem Fenster und hat eine ebenerdige Duschwanne. Kellerräume sucht man zwar vergebens, aber beim Neubau wurde der gute alte Dachboden wiederbelebt. Drei große Abteile im Dachgeschoss, sowie genügend weiterer Abstellraum wurden hier geschaffen.

Natürlich will man jetzt sein Fahrrad nicht auf den Dachboden schleifen. Dafür wurde im Hof des Gebäudes neben Stellplätzen für Autos eine eigene Garage für Mülleimer und Altpapiertonne sowie Fahrradabstellplatz geschaffen. So viel zur „Standardbauweise“ eines Hauses.

Doch in der Alemannenstraße 5a versteckt sich beim Blick hinter die Kulissen beziehungsweise dem Schaltschrank genau das, was ein Smart Home ausmacht: die Technik. Jede Wohneinheit kann digital angesteuert werden. Per Tablet, Internet oder App auf dem Smartphone.

Bequem kann man beispielsweise eine Stunde vor Feierabend die Heizung per App hochregulieren, oder schon mal die Jalousien herunterlassen. Selbst wenn es klingelt und man ist nicht zu Hause, kann der Besucher mit der digitalen Gegensprechanlage via Handy virtuell empfangen werden. Oder der Paketbote bekommt mitgeteilt, wo er das Paket abstellen kann. „Das ist auch ein weiterer Schritt in Richtung Nachhaltigkeit. So kann ich beispielsweise die Heizung digital herunterregeln, wenn ich nicht zu Hause bin. Das spart Geld und schon auch die Umwelt“, so Schosser.

Aber keine Sorge für alle, die jetzt digital noch nicht so versiert sind. Man kann Jalousien mit einem Schalter elektrisch hoch- und runterlassen, und auch die Heizung kann natürlich „von Hand“ geregelt werden. Andererseits können digital sehr versierte Bewohner, ihr Smart Home noch weiter aufrüsten.

Wie wäre es, den smarten Kühlschrank mit ins Netzwerk einzubeziehen, der mir dann per App sagt, was ich einzukaufen habe? Dies alles ist möglich in den drei neuen Wohnungen der Baugenossenschaft Schwarzwald Baar. Schon heute sind die Verantwortlichen gespannt, wie das neue Angebot angenommen wird. Ein Ausweiten der Smart Home Wohnungen ist bei entsprechender Akzeptanz durchaus denkbar. Auch das Verdichten ist aktuell ein Thema bei der Baugenossenschaft, „Wir müssen nicht immer irgendwo auf einem freien Bauplatz ein Gebäude errichten, wir haben nach Prüfung einige schon bestehende Objekte mit genügend Platz, wo man sich weitere Wohnungslösungen gut vorstellen kann“, so Schosser. Auch der neue geschäftsführende Vorstand der Baugenossenschaft Baar, Taner Genc, ist begeistert vom neuen Vorzeigeobjekt in der Alemannenstraße. Bis Mitte Juli noch zuständig für die Vermietung, wurde er dann zum geschäftsführenden Vorstand berufen. „Ich habe das Projekt von Anfang an mit begleitet und auch befürwortet“, so Genc. „Es ist einfach mal ein Versuchsballon, die fortschreitende Digitalisierung auch in unseren Wohneinheiten voranzutreiben. Und gerade diese kleine Einheit, die wir als Anbau an ein Bestandsgebäude realisieren konnten, war prädestiniert dafür. Wir lassen uns nun überraschen, wie das Angebot mit unserem Pilotprojekt angenommen wird, und die Nachfrage nach den drei Wohneinheiten ist“.

Ebenfalls gespannt ist auch die seit wenigen Wochen für die Vermietungen Donaueschingen, Bräunlingen und Hüfingen zuständige Elke Schwörer. „Wir sind tatsächlich sehr gespannt, wie die Resonanz auf die drei Wohneinheiten sein wird, und welches Klientel uns anspricht. Für mich ist es perfekt, gerade beim ersten Smart Home der Baugenossenschaft gleich von Anfang dabei zu sein, und mich um die Vermietung zu kümmern“.

Ein ungewöhnliches Bild auf der Baustelle bieten Männer mit Laptops, die dabei sind, das Smart Home zu programmieren. In eineinhalb Jahren Bauzeit konnte die Immobilie realisiert werden. Am kommenden Montag und Dienstag können Interessierte Termine vereinbaren, um die Wohnungen zu besichtigen. Ab dem Neujahrstag könnten dann die ersten Mieter bereits in die ersten Smart Wohnungen der Baugenossenschaft einziehen.