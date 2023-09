Die Jugendhilfeeinrichtung Mariahof in Hüfingen hat mit der inklusiven Wohngruppe Louise einen neuen Weg beschritten. Barrierefrei wurden hier acht neue Inklusionswohngruppenplätze geschaffen. Mit der Umsetzung dieser inklusive Lösung hat die Jugendhilfeeinrichtung ein Modellvorhaben im Bereich Jugend und Soziales realisiert.

„Konzipierung und Umsetzung inklusiven Wohnens für Kinder und Jugendliche mit verschiedenen Bedarfen“ – so heißt offiziell das Projekt, welches im Reformprozess des achten Sozialgesetzbuches eine Vorreiterrolle einnimmt. „Mit diesem Konzept der inklusiven Wohngruppe soll ein Umdenken in den stationären Wohnbereichen der Kinder- und Jugendhilfe erreicht werden“, so der pädagogische Leiter Alexander Trieschmann.

Wagemutig und zukunftsorientiert setzte man am 14. Juni mit dem Spatenstich für den Neubau den ersten Schritt. Nach 105 Tagen konnten gleich zwei Wohngruppen mit 16 Personen den zweistöckigen Neubau beziehen, der neben dem neuen Skaterplatz liegt.

Ein weiterer wichtiger Weg und Schritt in der heilpädagogischen Branche, innovative Wege zu gehen und dabei den Kindern und Jugendlichen eine bedarfsgerechte Hilfe und Unterstützung zu bieten. Dass dies gerade als Modellprojekt nicht immer einfach war und man als Erster die eine oder andere Hürde für die Nachfolgeprojekte aus dem Weg räumte, unterstrich der kaufmännische Einrichtungsleiter Joachim Bucher.

Im Neubau werden nun acht junge Menschen im Erdgeschoss und weitere acht junge Menschen im Obergeschoss einziehen. Gerade der Wohn- und Essbereich mit kleinerer Küche besticht nicht nur durch die Aussicht. Diese kann auch auf dem Balkon genossen werden.

Mit der neuen inklusiven Wohngruppe Louise erweitert Mariahof ihr Angebot und öffnet sich für eine neue Zielgruppe. Diese Räumlichkeiten sind barrierefrei. Mit der Erweiterung, so informiert Projekt- und Gruppenleiter Urban Reck, wurde auch der Personalstamm erweitert mit einem multiprofessionellen Team.

Im Obergeschoss zieht eine achtköpfige Wohngruppe ein, die bisher Am Hexenberg untergebracht waren. Sie kehren nun wieder ins großzügige Gelände der Einrichtung zurück. Das dann frei stehende Gebäude wird als Ausweichquartier für die Wessenbergschule genutzt, die saniert werden soll.

Auch wenn Mariahof eine weitere Tür für die Kinder- und Jugendhilfe geöffnet hat, so legt man weiterhin großen Wert auf ein breit gefächertes Kooperationsnetzwerk. „Die Kinder und Jugendlichen stehen im Mittelpunkt“, untermauert Alexander Trieschmann. „Wir sind keine Insel, sondern gehören zu Hüfingen und der Region ganz normal dazu.“

So seien nicht nur Kinder und Jugendliche auf der tollen Skateranlage und dem großen Spielplatz jederzeit willkommen, die Kinder- und Jugendlichen gehören auch Vereinen in Hüfingen und der Region an. Mit über 200 Mitarbeitern ist Mariahof der größte Arbeitgeber in Hüfingen.

„Dann lass uns mal gemeinsam fliegen“ so ein Wahlspruch von Mariahof: gemeinsam fliegen, auch mit den Bewohnern der inklusiven Wohngruppe Louise.

Zahlen und Fakten

Das Architektenteam mit Johannes Klorer, Laura Martinez und Stephan Gumbel aus Freiburg hat in nur 105 Tagen ein Gebäude geschaffen mit zwei Vollgeschossen und einen Halbkeller. In den rund 1000 Quadratmeter umbauter Raum wurde ein Konzept integriert, das sehr viele Platz für Freizeit hat, aber auch individuellen Raum für jeden Bewohner bietet. Trotz Materialprobleme konnten Bauzeit und auch die Kosten von 2,4 Millionen Euro eingehalten werden. Fast alle 20 Gewerke haben regionale Firmen ausgeführt. Das aus Poren-Beton gefertigte Gebäude wird mittels einer Pelett- und Fußbodenheizung geheizt. Das Dach des neuen Gebäudes wurde begrünt. (pb)