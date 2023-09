Das neue Programm der Volkshochschule Baar (vhsbaar) für das Wintersemester 2023/24 erscheint am Montag, 4. September, informiert die Schule in einer Mitteilung. Ab Ende September bis Anfang Februar 2024 werde ein vielfältiges Programm unter dem Semesterthema „Utopien für Realisten“ geboten. Was es damit auf sich hat, steht laut Thomas Gähme, Leiter vhsbaar, im Programmheft. „Erstmals gibt es in den Herbstferien Angebote für Kinder und Jugendliche. Passend zum Thema Halloween gibt es zum Beispiel Kürbisschnitzen, Kinderschminken und Gruselkekse backen“, wird Gähme zitiert. Zusätzlich zu altbewährten Kursen wie Yoga und Zumba oder auch Sprachkursen gebe es ein breit gefächertes Angebot an neuen Kursen, Exkursionen und Vorträgen.

Es gebe hochkarätige Dozenten wie etwa Boris Palmer oder Prinz Wossen Asserate, ein Experte für afrikanische Wirtschaft. Neu sei auch ein umfangreiches Angebot an Online-Vorträgen, die in Kooperation mit anderen Volkshochschulen organisiert werden. Besonders empfehlenswerte oder einmalige Veranstaltungen wie beispielsweise Autorenlesungen oder Musikevents seien als Highlights im Programmheft sowie in einer separaten Rubrik auf der Website hervorgehoben. Das neue Programmheft liege ab Montag in vielen öffentlichen Einrichtungen und Geschäften aus, kann aber auch online eingesehen oder als PDF heruntergeladen werden, https://vhs-baar.de. Anmeldungen für alle Angebote seien ab 4. September telefonisch, persönlich, per E-Mail oder online möglich.