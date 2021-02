von Hannah Schedler

„Wir mussten im ganzen Haus Stühle zusammensuchen, so voll war es in der Allmendshofener Bürgerstüble“, erinnert sich der Uli Reich an seine Jugend.

In den 1980-Jahren habe der Dorftreff beinahe Kultstatus erlangt, denn die 80 Sänger des Männergesangsvereins kehrten dort oftmals nach der Probe ein, wie ebenfalls Landwirte, Schichtarbeiter und Angestellte, die ihren Feierabend mit einem Bier ausklingen ließen.

An Wochenende habe Reich auch als Jugendlicher hinter dem Tresen geholfen: „Das waren noch Zeiten“, schmunzelt der 53-Jährige.

Fünf Generationen lang in Familienbesitz

Doch die Geschichte des Hauses gehe bis in das 19. Jahrhundert zurück, so Reich. 1880 wurde das Gebäude erstmals urkundlich erwähnt: 1907 feierte das Gebäude das 27. Jubiläum des Bunds der Deutschen Gastwirte.

Doch warum gerade das 27. Jubiläum? Das wisse man nicht. „Das Haus befindet sich in der fünften Generation im Familienbesitz und wurde in der Land- und Gastwirtschaft genutzt“ – so sei es damals üblich gewesen, erklärt er.

Ein Allmendshofener Annus horribilis: „1931 spielten sich zwei Tragödien in dem Gebäude ab, welches damals Restauration Schorpp geheißen hat“, erzählt Reich – dabei zeigt er Fotos eines ausgebrannten Dachstuhls.

Denn vor fast 90 Jahren, am 1. Juli 1931, am Kirchweih-Sonntag habe das Haus in Flammen gestanden. „Die Brandursache ist bis heute unklar“, sagt er. Zur zweiten Katastrophe sei es dann am 20. Oktober 1931 gekommen. „Aus Kostengründen der Brandversicherungen musste ein Giebel stehen bleiben“, weiß Reich aus Erzählungen seiner Eltern sowie aus alten Zeitungsberichten.

„Keine Geistererfahrungen“

Während den Aufbauarbeiten sei dieser dann eingestürzt und habe zwei ortsbekannte Zimmerleute unter sich begraben. Der Sohn des damaligen Bürgermeisters Riegler sowie Emil Hall, ein Familienvater von fünf Kindern, starben bei dem Unglück. Ob es ihm dem Haus deswegen spukt? „Bis jetzt haben wir noch keine Geistererfahrungen gemacht“, sagt Reich lachend.

Heute erstrahlt das geschichtsträchtige Gebäude in neuem Glanz.

Die Bürgerstüble wurde bis 1991 von der Familie Reich bewirtschaftet. Danach sei das Gebäude für Veranstaltungen verpachtet worden, auch sei ein „Tante-Emma-Laden“ ansässig gewesen. „Doch im Wandel der Zeit, als die Supermärkte immer mehr in Mode kamen, hat sich der Laden kaum mehr rentiert.“

Der Bürgerstube wird ein neues Leben einhaucht: Denn im Frühjahr 2019 haben die Sanierungsarbeiten in Eigenleistung begonnen. Die einstige Bürgerstube habe Reich mit viel Herzblut in Wohnungen umgebaut. „Mir war es wichtig den Charakter meines Elternhauses zu erhalten“, so Reich.

Zudem habe er Wert darauf gelegt, dass das Haus auch zum Ortsbild von Allmendshofen passe. Deswegen habe Reich viele originale Details erhalten, wie Fensterläden, Kachelofen und Treppenstufen – „um dem Geschichtlichen wieder mehr Wertschätzung entgegen zu bringen“, wie er sagt.