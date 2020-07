Die Werkstätten für Menschen mit Behinderungen (WfbM) der Stiftung Liebenau aus Villingen haben eine Kooperation mit „s‘Lädele“ in Donaueschingen gestartet. In Zukunft finden sich nun auch Artikel, die von den Beschäftigten aus Villingen produziert wurden, im Verkaufsangebot des Ladens sowie auf dessen Internetseite. Dies schreibt die Stiftung Liebenau in einer Presseinformation.

Über 50 Lieferanten

„s‘Lädele“ ist ein Projekt des Donaueschinger „Vereins zur Förderung der Eingliederung von Behinderten in das Arbeitsleben“, das seit über 30 Jahren verschiedene Produkte anbietet, die von Menschen mit Behinderungen hergestellt wurden. Inzwischen sind es über 50 Lieferanten aus ganz Deutschland und der Schweiz – da sei es nur logisch, dass nun auch Angebote von der WfbM aus Villingen dazukommen, heißt es in der Mitteilung weiter.

Zwar habe die Corona-Pandemie den Start der Partnerschaft etwas verzögert, doch jetzt freue man sich umso mehr. Gerhard Weeber, Vorsitzender des „s‘Lädele“-Trägervereins, ist überzeugt, dass „die Zusammenarbeit mit der Stiftung Liebenau neuen Schwung ins ‚s‘Lädele‘ bringt“.

Ein Hummel-Hotel aus Holz

Zum Start der Kooperation brachten Beschäftigte aus der Villinger WfbM handgefertigte Wetterhäuschen, Gartenschmuck sowie Namens- und Begrüßungsschilder aus Massivholz mit, die individuell auf Bestellung angefertigt werden können. Als besondere Kreation gibt es nun auch ein Hummel-Hotel, das als Brutstätte für die bedrohte Tierart dient. Gerhard Bronner, Leiter des Umweltbüros Donaueschingen, zeigte sich erfreut über diesen außergewöhnlichen Beitrag zum Naturschutz.

Barbara Reichstein, Regionalleiterin der Stiftung Liebenau Teilhabe gGmbH ist laut Mitteilung überzeugt, dass „durch diese neue Kooperation die Einsatzbereiche für alle Mitarbeitenden in Zukunft noch passgenauer organisiert werden können“.

Der „Verein zur Förderung der Eingliederung von Behinderten in das Arbeitsleben“ wurde 1988 von Eltern, Lehrern und weiteren Interessierten an der Karl-Wacker-Schule gegründet. Das „s‘Lädele“ gibt es seit 1993.