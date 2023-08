Im Westen von Neudingen entsteht zwischen den Gummiwerken und der rund zwei Kilometer nordwestlich vom Ortsrand entfernten Erddeponie ein Solarpark, der in seinen Dimensionen mit einer Fläche von 24,6 Hektar beeindruckt. Die Verbandsversammlung des Gemeindeverwaltungsverbands Donaueschingen machte mit ihrem einstimmigen Votum zur zwölften punktuellen Änderung des Flächennutzungsplans, der Bewilligung des Vorentwurfs und der öffentlichen Bekanntmachung des Aufstellungsbeschlusses den Weg zu einer frühzeitigen Beteiligung der Öffentlichkeit frei.

Bei der Sitzung im Hüfinger Rathaus informierte Jan Uphoff von der SolarWind Projekt GmbH Hamburg als Vorhabensträger über das Projekt. Andreas Gorgol vom Planungsbüro Gfrörer stellte die dadurch entstehenden Auswirkungen und notwendigen Änderungen des Flächennutzungsplans vor. Rund die Hälfte des Solarparks Neudingen ist auf bislang landwirtschaftlich genutzter Nutzfläche, die andere Hälfte auf dem Gelände der Erdaushubdeponie geplant.

Uphoff berichtete von einer Anlage, die im Endausbau mit einer Stromproduktion von jährlich 27 Millionen Kilowattstunden den Strombedarf von rund 7100 Privathaushalten deckt. Es hätten mehrere Begegnungen mit Biologen vor Ort stattgefunden, bei denen man sich abgestimmt habe, um Flora und Fauna des sensiblen Gebietes möglichst wenig zu beeinträchtigen. Jan Uphoff erläuterte zum Beispiel, dass aufgrund des Vorkommens der Feldlerche im Solarpark sogenannte Lerchenfenster vorgesehen seien. Sie entstehen durch den Verzicht auf einzelne Modulreihen. Innerhalb der Freiflächen-Photovoltaikanlage könnten sich diese Fenster für Vögel zu Habitaten und Nahrungsgrundlagen entwickeln.

Die Kommunalbeteiligung am Projekt beläuft sich auf 1,2 Millionen Euro. Planungsingenieur Gorgol verwies auf den noch ausstehenden Artenschutz- und Umweltbericht durch den sich noch Projektänderungen ergeben könnten. Er ging auf das Spannungsfeld zwischen Landwirtschaft, Naturschutz und dezentraler Energieerzeugung ein, welches er im vorliegenden Fall als lösbar erachtete. Als Zielvorgabe für die Fertigstellung des gesamten Berichts gab er Ende 2023 vor.

„Wir streben als Kommune und Verband die Klimaneutralität an. Mit dem Projekt Solarpark Neudingen sind wir auf dem richtigen Weg“, fasste Donaueschingens Oberbürgermeister Erik Pauly zusammen. Energieerzeugung über Photovoltaik in dieser Form sei auch mit Blick auf die Landwirtschaft der richtige Weg, ergänzte Gottfried Vetter. Er war überrascht, dass das Projekt entgegen sonstiger Gepflogenheiten im Gemeinderat noch nie zur Sprache gekommen ist. Er sah aber nach der bereits erfolgten positiven Abstimmung im Ortschaftsrat Neudingen keinen Grund, gegen das Projekt zu stimmen.

Horst Hall bat, in einer der nächsten Sitzungen weitere Details über den Solarpark zu erfahren. Rolf Schütz informierte, dass das Vorkommen der Feldlerche in Döggingen dazu führte, die geplante Solarparkfläche von zwölf auf vier Hektar zu verkleinern. Projektmanager Uphoff war zuversichtlich, dass durch die Integration der Lerchenfenster in den Solarpark das Gesamtprojekt genehmigungsfähig bleibt.