von Anita Reichart

Nun hat das Sportgelände des Wolterdinger Fußballclubs einen Namen: Ab sofort heißt es „Stadion am Damm“. Dies wurde nun in einer Versammlung bestätigt, bei der Mitglieder über den Namen abstimmten. Der Vorsitzende Markus Langenbacher schlug der Versammlung eine handvoll Möglichkeiten für die Namensgebung vor, das „Stadion am Damm“ machte das Rennen.

Beim FCW läuft es rund, und allgemein blickt man trotz den vielen Spuren, die Corona hinterlassen hat, optimistisch in die Zukunft – und dies mit dem bewährten Führungsteam. Im August will man nun, im kleineren Stil, das Jubiläum feiern. Ursprünglich sollte dies schon 2020 groß geschehen. Doch jetzt wird es nachgeholt.

Jubiläumsfeiern im August geplant

Für das Wochenende vom 13. bis 15. August hat der FCW ein Jubiläumsprogramm „100 + 1 Jahre Fußballclub Wolterdingen“ vorbereitet, denn die Verantwortlichen gehen fest davon aus, dass in gut zwei Monaten wieder gemeinsam gefeiert werden kann.

Dies und noch viel mehr wurde in der Jahreszusammenkunft, die statt im März, erst jetzt durchgeführt werden konnte, bekanntgegeben. Diese Versammlung dauerte fast drei Stunden, was jedoch nicht daran lag, dass es in irgendeiner Weise Unstimmigkeiten gegeben hätte, sondern daran, dass Vorsitzender Markus Langenbacher sehr viel zu berichten hatte. Trotz Corona-Einschränkungen, und phasenweise ohne Fußball, war man beim FCW mit seinen 350 Mitgliedern immer fleißig.

Bau des Kunstrasenplatz als wichtige Weichenstellung

So wurde unter anderem das Projekt „Kunstrasen“ realisiert, und konnte im August des vergangenen Jahres eingeweiht werden. Der Umbau des Tennenplatzes sei eine wichtige Weichenstellung für die Zukunft des FCW. Und vom vergangenen Herbst bis jetzt waren Mitglieder in Eigenregie dabei, um die Platzumrandung zu pflastern. Ende diesen Monats sollen noch zwei Trainerkabinen folgen.

Trotz der sehr häufigen Starkregenfälle in den vergangenen Wochen wäre der Kunstrasenplatz bespielbar gewesen, erklärte der Vorsitzende und fügte an, dass das Stadion am Damm, für ihn die schönste Anlage im Bezirk, konkurrenzfähig sei.

FCW-Ehrenvorsitzender Peter Walker (links) zeichnete den aktuellen Vorsitzenden Markus Langenbacher mit der bronzenen Ehrennadel aus. Von 2004 bis 2015 war Langenbacher Jugendleiter, seitdem Vorsitzender und Zugpferd des FCW, sagt Walker. | Bild: Anita Reichart

In sportlicher Hinsicht fehlt zwar noch das „Wunder von Wolterdingen“, aber die Verantwortlichen geben nicht auf, daran zu arbeiten. Nachdem die Damen nach dem 8:2 Sieg über den FC Pfohren den Bezirkspokal in Händen halten, sind sie das Aushängeschild des FCW. Die Jugendarbeit floriert.

Die 1. Mannschaft belegte den fünften Platz. Spielführer Kai Giesen setzt für sich und seine Mitspieler als Ziel den direkten Aufstieg. Das Fazit des Trainers Massimo Guaglianone verlief wie bei einer Pressekonferenz, mit Co-Trainer Salvatore Guaglianone als Dolmetscher. Er versuche, das Team auf noch ein höheres Niveau zu bringen, und die Mannschaft mache Fortschritte. 2021 werde ein sehr positives Jahr werden, meinte er.

Die zweite Mannschaft beendete die Runde auf Platz 7. Da Grüningen nicht mehr spielfähig ist, wurde der FCW wegen Spielgemeinschaften angesprochen. Diese lehnten die Wolterdinger Verantwortlichen jedoch ab.

Der Ehrenvorsitzender Peter Walker appellierte an die Mitglieder, doch etwas mehr Unterstützung bei allgemeinen Arbeiten auf dem Gelände zu zeigen. 2020 habe man 660 Stunden geleistet.

Mit einer Enthaltung wurde Vorsitzender Markus Langenbacher von den 52 anwesenden Stimmberechtigten wiedergewählt. Ebenfalls wurden der dritte Vorsitzende Christoph Winterhalder und Schriftführerin Susanne Engesser in ihren Ämtern bestätigt. Spielausschuss-Vorsitzender ist künftig Patrick Mantel. Als Übergangskassiererin bis zur Wahl im März 2022 wurde Heike Langenbacher gewonnen. AH-Obmann ist Marcel Dannecker, Beisitzer Tim Neumann.