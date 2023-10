Donaueschingen vor 1 Stunde

Neue Kitas für Donaueschingen? So kommen zwei Projekte voran

An Initiativen für die Kinderbetreuung mangelt es nicht. Doch für die Umsetzung müssen zwei Projekte besondere Ausdauer und Kreativität an den Tag legen. Was noch fehlt, damit sie endlich durchstarten können.