Imposant, zukunftsorientiert, klimafreundlich, hochmodern – so präsentiert sich die neue Abbundhalle am Bildungszentrum Bau Donaueschingen. Nach nur einem Jahr Bauzeit wurde die hochmoderne, überbetriebliche Ausbildungsstätte für Bauberufe ihrer Bestimmung übergeben. Der Begriff „Abbund“ stammt aus dem Zimmererhandwerk und bezeichnet zusammenfassend alle Arbeitsschritte beim Vorbereiten von Holzkonstruktionen. Dabei werden, in der Regel computergesteuert, auf die Hölzer maßgerecht Konturen und zum Beispiel Bohrpunkte übertragen, dann bearbeitet, zusammengepasst und gekennzeichnet. „Ein Meilenstein! Ein Bildungszentrum für die nächste Generation“, wie es der Hauptgeschäftsführer der Bauwirtschaft Baden-Württemberg, Thomas Möller, formulierte. Die Transformation im Baugewerbe zeigt sich auch im neuen Gebäude, einem Hybridbau aus Holz und Beton. Dazu eine Fußbodenheizung, Wärmepumpe, mit PV-Anlage auf dem Dach und einer lichtdurchlässigen, hitzebeständigen Polycarbonatwand (thermoplastischer Kunststoff).

Erik Pauly, Oberbürgermeister der Stadt Donaueschingen, sieht in dieser modernen Ausbildungsanlage ein Bekenntnis zu Donaueschingen und zur Region. „1982 ging das Bildungszentrum Bau Donaueschingen an den Start, eine Erfolgsgeschichte mit Zukunft.“ Die Arbeiten in den Handwerksberufen hätten sich verändert, weg von der reinen Handarbeit und hin zum Einsatz von hochmoderner Technik. In Deutschland sei das Handwerk ein wichtiges Standbein, das es gelte, zu erhalten. Dies sah auch der CDU-Bundestagsabgeordnete Thorsten Frei so, der vor allem die Kooperation mit den Schulen und das Duale Bildungssystem mit der hohen Qualität in den Mittelpunkt stellte. Hier werde beste Qualität am Bau gelernt, was die beste Voraussetzung für einen erfolgreichen Beruf sei. Seine Kollegin, die SPD-Bundestagsabgeordnete Derya Türk-Nachbaur, bezeichnete das Bildungszentrum mit der Erweiterung und den damit neuen Entwicklungsperspektiven als Ort, an dem die Auszubildenden das berufliche Know-how verbunden mit Kreativität und Leidenschaft erlernen und erleben können. „Baden-Württemberg ist ein Holzland, was zur landespolitischen Holzoffensive geführt hat“, so die Grünen-Landtagsabgeordnete Martina Braun. „Wir brauchen das Handwerk, gute Ausbildungsstätten und Berufsschulen im ländlichen Raum.“

Die Politiker, ob Kommune, Bund oder Land, sehen diese neue Halle als Meilenstein der Zukunft, eine Investition von rund 1,4 Millionen Euro, welche ohne Zuschüsse von der Bauwirtschaft gestemmt wurde. Der Ideengeber dieser neuen Entwicklungsperspektive war der Obermeister der Zimmerinnung Christian Denz aus Görwihl, der mit seiner Idee bei Thomas Möller und Dirk Siegel (Geschäftsführer der Bildungsakademie Baden-Württemberg) auf offene Ohren stieß. Mit dem gemeinsamen Start der vollautomatisierten, computergesteuerten Holzzuschnittanlage wurde die Abbundhalle offiziell in Betrieb genommen. Gespannt verfolgten die zahlreichen Gäste die Arbeit der Maschine, die vom Ausbildungsleiter Holzbau, Matthias Kunkel, gesteuert wurde. Gespannt und voller Vorfreude schauten die Auszubildenden zu. Der 20-jährige Paul Müller von Bodensee sieht im neuen modernen Maschinenpark für sich eine riesengroße Chance, die er in seinem kleineren Ausbildungsbetrieb nicht hätte. Jakob Thiele (18) aus Bonndorf macht seine Lehre in einem Großbetrieb mit solchen komplexen, computergesteuerten Maschinen. „Hier kann ich lernen und ausprobieren, was ich im Betrieb dann umsetzten könnte.“ Wer nun glaubt, dass das Bauhandwerk ein reiner Männerberuf sei, der irrt. „In jeder Klasse gibt es auch Mädchen“, informiert Zimmermeister Filipo Campagna von der Bildungsakademie Rottweil. Sowohl er als auch Reinhard Kegel, stellvertretender Hauptgeschäftsführer der Handwerkskammer Konstanz, unterstreichen, dass Handwerksberufe den Auszubildenden einiges abverlangen, aber durch die Maschinen auch für junge Damen geeignet sind.