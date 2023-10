Feierlich und spannend ging es bei der offiziellen Gründung der Donaueschinger Kinderfeuerwehr am vergangenen Freitagnachmittag zu. Kommandant Gerd Wimmer versammelte die Kindergruppe vor einem Garagentor des Feuerwehrgerätehauses. Durch dieses wurde nach Öffnung und mit musikalischer Begleitung, das Kinderfeuerwehrauto „Löschbande Donaueschingen“ herausgerollt. Die Kinder durften es gleich in Beschlag nehmen. Der Namen des Kinderfeuerwehrautos war in einem Namenswettbewerb gefunden worden und Kommandant Wimmer konnte den Sieger, Fabio Avalone, begrüßen und mit einem Geschenk eine sichtbare Freude machen.

In seiner Rede vor Vertretern der Kommunen, Sponsorenvertretern, Feuerwehrkameraden, Kindern und Eltern ging Wimmer er darauf ein, dass die Idee für das Projekt eine Kinderfeuerwehr als Fundament strukturierter Nachwuchsgewinnung für Donaueschingen, als vierte Kinderfeuerwehr im Schwarzwald-Baar-Kreis, zu gründen, 2021 entstanden ist.

Der Grund liegt in einer gesamtgesellschaftlichen Entwicklung. Nicht nur in der Wirtschaft kommt es aufgrund des demografischen Wandels zu einem Wettbewerb um Fachkräfte, auch Vereine konkurrieren immer stärker in einem Umfeld von immer mehr vielfältigen Freizeitangeboten um ehrenamtlich engagierte Mitglieder und nehmen diese bereits im Grundschul- oder Kindergartenalter auf. Dadurch soll frühzeitig eine Verbundenheit mit dem Verein aufgebaut werden.

Deshalb, so Wimmer, wolle man Kindern nun früh einen Zugang zur Feuerwehr bieten, da sich diese in dem Alter, in dem sie sich der Jugendfeuerwehr anschließen können, bereits oft schon an andere Vereine gebunden hätten.

Durch Spiel und Spaß werde mit dem Konzept einer Kinderfeuerwehr nützliches Feuerwehrwissen auch schon an die Kleinsten weitergegeben. Soziale Fähigkeiten, der respektvolle Umgang in der Gruppe aber auch die gegenseitige Unterstützung und Rücksichtnahme legten den Grundstein für ein gutes Miteinander unter den Feuerwehrleuten von morgen, so Wimmer.

Rasch wurde in den verantwortlichen Gremien starke Unterstützung für das Projekt Kinderfeuerwehr gefunden und auch Sponsoren engagierten sich, sodass schon im Frühjahr 2023 der Beschluss zur Umsetzung erreicht wurde. Zur Realisierung wurden zwei Teams gebildet. Das eine war für den geplanten Fahrzeugbau eines für Kinder attraktiven und auch praktikablen Kinderfeuerwehrautos zuständig. Dieses wurde mit dem Engagement durch Sponsoren und viel Eigenarbeit der Feuerwehr fristgerecht gebaut.

Das zweite Team sind die Betreuer der Kinderfeuerwehrgruppe, Nicole Wetzel, Jan Grimm und Maximilian Tritschler, die im Gespräch ihre Freude auf das Gelingen der Aufgabe ausdrückten und erwähnten, dass sie schon selbst seit jungen Jahren bei der Feuerwehr aktiv sind und ihre Erfahrungen gerne an noch jüngere weitergeben wollen. Nachdem die notwendige Infrastruktur erstellt war, wurde im weiteren Verlauf die Öffentlichkeit einbezogen und letztlich der Start verkündet. Bürgermeister Severin Graf betonte die Bedeutung von Nachwuchsförderung mit Ende des Grundschulalters, freute sich über den sichtbar großen Zuspruch, der sich im guten Besuch von Kindern und Eltern widerspiegle, und bedankte sich bei Kommandant Wimmer und seinem Organisationsteam für die erfolgreiche Umsetzung des Projektes. Eltern konnten ihre Kinder gleich vor Ort anmelden. Die Möglichkeit wurde sofort reichhaltig genutzt. Kommandant Wimmer erwähnte, dass schon im Vorlauf viele Anmeldungen erfolgt seien und er von diesem Erfolg sehr positiv überrascht sei. Man wird bei drei Betreuern mit einer maximalen Gruppengröße von 30 Kindern starten.

Für die Gäste der Einweihungsfeier gab es Getränke und kleine Leckereien. Für die Kinder gab es erste Einblicke dessen, was sie künftig erwartet. Die Jugendfeuerwehr hatte einen kleinen Parcours mit Wasserspielen aufgebaut, der reichlich genutzt wurde.