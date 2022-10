Schon früh am Morgen werden freitags die Marktstände auf dem Alten Festhallenplatz aufgebaut. Es ist noch düster, als die ersten Besucher auf den Markt schlendern, um die Brigach ist es neblig. Ein herbstlicher Markttag, so wie jedes Jahr.

Für die Marktbeschicker hat sich 2022 in Donaueschingen allerdings etwas geändert. Jetzt ist es notwendig, sich jährlich neu für den Markt anzumelden, was bisher nicht der Fall war. Aber warum ist das so? „Am 26. Juli 2022 hat der Gemeinderat die Neufassung zur Regelung des Marktwesens beschlossen“, erklärt Rathaussprecherin Beatrix Grüninger. „Im Sinne der Chancengleichheit und entsprechend dem Vorbild vieler Gemeinden wurde dabei auch die Vergabe von Jahresstandplätzen beschlossen.“

Was sagt die Marktordnung? Die Änderung durch den Gemeinderat im Juli sorgt für folgenden Wortlaut in der Marktordnung: „Für den Wochenmarkt werden auf Antrag Jahresstandplätze (Dauererlaubnis) jeweils für ein Kalenderjahr vergeben. Bei freien Plätzen sind Tageszulassungen möglich. Tagesstandplätze werden an Wochenmarktverkäufer jeweils am Markttag durch den Marktmeister zugewiesen. Anträge für Wochenmarktdauerplätze müssen auf schriftlichem oder elektronischem Wege (...) beim Amt Öffentliche Ordnung erfolgen.“

„Die Anträge sind jährlich frühestens am 20. Oktober des Jahres für das darauffolgende Jahr und spätestens am 20. November des Jahres für das darauffolgende Jahr zu stellen“, so Grüninger weiter.

Donaueschingen/Hüfingen Aldi senkt Fleischpreise: So reagieren die Direktvermarkter auf der Baar darauf Das könnte Sie auch interessieren

In der Marktordnung wird weiter auch geregelt was mit jenen Anmeldungen geschieht, die zu spät eingehen. Jene, die außerhalb der Bewerbungsfrist eingehen, werden auf einer Warteliste geführt und kommen eventuell als Nachrücker in Betracht. Über Zuteilung oder Ablehnung werde schriftlich informiert.

Patricia Schell-Lehmann kommt seit 29 Jahren mit ihrem Backwagen nach Donaueschingen. Es herrsche Unsicherheit, sagt sie. | Bild: Simon, Guy

„Die neue Regelung führt zu einer Unsicherheit“, sagt Patricia Schell-Lehmann. Sie kommt mit ihrem Bäckerei-Stand bereits seit 29 Jahren nach Donaueschingen. „Wir haben ein Schreiben von der Stadt bekommen, darin ist in der Begründung für diese Entscheidung von Fairness die Rede. Aber wo ist die?“, sagt Schell-Lehmann.

Bislang nicht erlebt

Als Marktbeschicker investiere man ja auch in das Geschäft: „Und dann steht die Frage im Raum: werde ich nun genommen oder nicht?“ Sie habe ein solches Vorgehen bislang in keiner anderen Stadt erlebt. „Wir haben mit dem Informations-Schreiben auch direkt ein Formular zur Anmeldung bekommen“, sagt sie. Aktuell geht sie nicht davon aus, dass es einen großen Betreiber-Wechsel dadurch geben wird: „Ich hoffe es zumindest.“

Wie die Neu-Anmeldung dann zukünftig geregelt wird, das fragt sich Walter Haberstroh, der auf dem Markt seine Käsespezialitäten anbietet. Er kommt aus Dunningen und ist auf einigen anderen Märkten in der Region unterwegs. „Woanders kommt man direkt auf dem Markt beim Stand vorbei regelt das mit der Anmeldung.“ Dass eine jährliche Anmeldung erfolge, das höre man jetzt öfter.

Walter Haberstroh hat sich mit seinem Käsestand auch für nächstes Jahr wieder angemeldet. | Bild: Simon, Guy

Haberstroh hofft in dieser Sache, dass die Information zur Neu-Anmeldung rechtzeitig bei den Marktbeschickern ankomme – und nicht, dass sie sich pro-aktiv darum kümmern müssen. Wenn dadurch Stände, die seit Jahrzehnten kommen, plötzlich keinen Platz mehr hätten, „das wäre eine Frechheit.“

Über 30 Jahre dabei

Solch ein Stand ist jener von Obstbau Fröhlich aus Gaienhofen. Über 30 Jahre ist der schon in Donaueschingen mit dabei. An diesem Freitag stehen Wolfgang und Agnes Fröhlich mit einigen Mitarbeitern hinter den vielen Körben mit Äpfeln, Birnen und anderem Obst: „Ich denke nicht, dass durch diese Regelung jetzt eine große Konkurrenz ausbrechen wird“, sagt Wolfgang Fröhlich. Viele Märkte seien froh, wenn Erzeuger und nicht nur Händler kämen. „Aber ich nehme mal an, dass die Stände, die schon lange da sind auch berücksichtigt werden.“