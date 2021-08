von Rainer Bombardi

Im kommenden Jahr feiert Neudingen, die einstige und einzige Kaiserpfalz auf der Baar, das 1250. Jahr ihres Bestehens. Drei Tage wird das Jubiläumsfest dauern, das die Verantwortlichen auf die Zeit zwischen dem 24. und 26. Juni 2022 fixierten.

Doch der Termin ist längst nicht die einzige Entscheidung, auf den sich ein Organisationskomitee in den letzten Monaten einigte. Bereits während den ersten Überlegungen im Jahr 2019 war allen klar, dass der Ortschaftsrat nicht in der Lage sein wird, ein derartiges Event alleine zu stemmen.

Im kommenden Jahr feiert Neudingen, der Ort im Herzen der Südbaar, sein 1250 jähriges Bestehen. Bild: Rainer Bombardi

Die Ortsverwaltung holte die Vereinsvorstände mit ins Boot, was angesichts der historischen Tragweite des Ereignisses nicht allzu schwer war. Dann kam Covid und anstatt aktiv in die Planungen einzusteigen, folgte der Ideenaustausch in diversen Online-Konferenzen.

Fest wird eine Nummer kleiner

Doch auch mit dieser Möglichkeit arbeitete das Organisationskomitee produktiv weiter und einigte sich auf ein Jubiläumsfest, das aufgrund der momentanen Situation eine Nummer kleiner ausfällt, als die Feierlichkeiten zum 1200-Jahr Jubiläum im Jahr 1972 oder andere Neudinger Jubiläumsfeste. Es bleibt oberstes Zeil der Verantwortlichen, ein Fest auf die Beine zu stellen, das den Besuchern positiv in Erinnerung bleibt und auch in ein paar Jahren nicht komplett in Vergessenheit gerät.

Der Veranstaltungsort war mit der fürstlich-fürstenbergischen Parkanlage rasch gefunden und fällt auch aufgrund der markanten Kuppel der mitten im Park liegenden Gruftkirche auf.

Dem Fürstenhaus dankbar

„Wir sind dem Fürstenhaus dankbar, dass es möglich war, das Jubiläum im Park zu veranstalten und so ein prägendes Stück Neudinger Historie mit der Gegenwart zu vereinen“, zeigt sich Ortsvorsteher Klaus Münzer erfreut über die Großzügigkeit, den Park für ein derartiges Event bereitzustellen. „Wir arbeiten Hand in Hand, den nur so ist die Durchführung eines derartigen Jubiläums möglich“. Münzer verweist auf die Bildung von Teams, die für die Gestaltung ihrer Aufgabenbereiche selbstverantwortlich sind und sich zur gegenseitigen Abstimmung regelmäßig treffen.

Die Idee mit dem Veranstaltungsort hatte Neudingens Stadtrat Hermann Widmann, der auch die Genehmigung des Fürstenhauses einholte. Es besteht ein vom stellvertretenden Ortsvorsteher Jens Hirt geleitetes Filmteam, das von Mathias Huber angeführte Team Festablauf oder auch ein Team Sponsoring. Der Ortschaftsrat zeichnet sich für die Gestaltung des Festaktes zuständig.

Helfer gesucht Neudingen feiert zwischen dem 24. und 26. Juni 2022 sein Jubiläum zum 1250-jährigen Bestehen. Ortsvorsteher Klaus Münzer dankt im Vorfeld allen Mitbürgern, die an einem dieser Tage die Möglichkeit sehen, sich aktiv wie etwa als Servicekraft zu engagieren. Die Ortsverwaltung erteilt gerne weitere Infos unter (0 771) 61 704 oder jeden Montag 17.30 bis 19.30 Uhr in der Ortsverwaltung. (bom)

„Wir sind davon abgekommen, die bestehende Chronik mit den Ereignissen der vergangenen 50 Jahre zum jetzigen Zeitpunkt fortzuschreiben und uns dafür entschieden einen Film mit der Agentur Jens Hagen über Neudingen zu drehen“. Hirt skizziert das Filmdrehbuch als eine Art Portrait der Gemeinde, das die Vereinszusammenarbeit, Flora und Fauna der Umgebung, historische und andere Sehenswürdigkeiten oder besondere Anlässe zu allen Jahreszeiten beinhalten.

Konkrete Vorstellungen des Festauflaufs sind bereits vorhanden. „Das Fest beginnt am Freitagabend mit einem Feierabend-Hock, am Samstag findet der offizielle Akt eventuell auch in der Mehrzweckhalle statt. Danach ist ein größeres musikalisches Event geplant“, skizziert Mathias Huber einen Festablauf der am Sontag mit einem Festgottesdienst und einem Sonntag für die gesamte Familie endet und somit Personen jeglichen Alters berücksichtigt. Ein bedeutender Part in der Vorbereitung fällt auch Hermann Widmann zu, der sich an vorderster Front auf die Suche nach Sponsoren begibt. Denn ohne finanziellen Background ist es nicht möglich, alles wie geplant durchzuführen.