In Sachen Wohnraum tut sich in Neudingen etwas: Wie die Donaueschinger Stadtverwaltung in einer Mitteilung schreibt, sind in den vergangenen Monaten in dem Ortsteil 23 neue Bauplätze erschlossen worden, in einem zweiten Bauabschnitt sollen elf weitere folgen. Das Baugebiet „Weiherbrünnele“, das auf einer Fläche von rund 2,9 Hektar am westlichen Ortsrand neben dem bereits erschlossenen Gebiet „Auf Löbern“ liegt, weist demnach eine durchschnittliche Grundstücksfläche von 570 Quadratmetern aus.

„Mit der Fertigstellung der Erschließung des ersten Bauabschnitts können wir nun der Nachfrage nach Bauplätzen in Neudingen gerecht werden. Hier sind die Voraussetzungen für ein attraktives Wohngebiet am Ortsrand geschaffen worden. Die Bebauung mit Einfamilienhäusern oder Doppelhäusern mit bis zu zwei Vollgeschossen und einem Dachgeschoss in hervorragender, naturnaher Lage kann in Kürze beginnen“, wird Oberbürgermeister Erik Pauly zitiert. Auch Neudingens Ortsvorsteher Klaus Münzer freue sich über das neue Bauplatz-Angebot, das einen Beitrag zum Erhalt der Attraktivität des Standorts Neudingen leiste. Denn auch bei der Ortsverwaltung erkundigten sich Bauwillige.

Im Zuge der Erschließung wurden laut Mitteilung die Kanal- und Wasserleitungen sowie das Straßenbeleuchtungsnetz verlegt. Außerdem habe der Zweckverband Breitbandversorgung das Baugebiet mit Glasfaser erschlossen. Auch der Straßenbau sei fertiggestellt. Die Kosten für die Erschließungsmaßnahmen liegen laut Stadt bei rund 1,1 Millionen Euro. Im nächsten Schritt würden nun die Kaufpreise für die Grundstücke kalkuliert, die spätere Vergabe der Bauplätze werde über die Ortsverwaltung erfolgen.

Ursprünglich sollte die Erschließung bereits im Mai 2022 beendet sein, so die Stadt. Ein Normenkontrollverfahren, das ein Anwohner gegen den Bebauungsplan erhoben hatte, verzögerte jedoch die Fertigstellung des Projekts. Inzwischen sei der Antrag vor dem Verwaltungsgerichtshof Baden-Württemberg jedoch zurückgenommen worden.