Firmenübergaben sind mitunter Krisenzeiten. Wenn sie überhaupt zustande kommen. So mancher Inhaber findet derzeit gar keinen Nachfolger. Oder zwischen altem und neuem Chef stimmt die Chemie nicht. Bei der Firma Innenausbau Widmann blieben diese Sorgen aus. Weil man sich schon länger kennt.

Mitarbeiter sind jetzt die Chefs

Unter der Adresse Unterm Steinbruch weht jetzt ein frischer Wind. Denn vor kurzem übergab Hermann Widmann seinen Betrieb an seine beiden langjährigen Mitarbeiter Jens Heide und Mike Hirt.

Die Komplettplanung von Möbel und Räumen liegt im Fokus von „Innenausbau Widmann Gmbh“. Hier zu sehen sind die beiden neuen Geschäftsführer Mike Hirt (links) und Jens Heide. | Bild: Andrea Hauger

Sie übernehmen eine Firma, die sich seit der Gründung durch Hermann Widmann im Jahr 1984 stetig weiterentwickelt hat. „Wir sind damals mit einem Gesellen und einem Auszubildenden gestartet“, erinnert sich Widmann. Damals war er Anfang 20, jetzt ist er 60 Jahre alt.

Derzeit entsteht ein Anbau

Bereits zwei Jahre später stand das erste Werkstattgebäude auf dem elterlichen Grundstück in Neudingen. Inzwischen umfassen die Räumlichkeiten mehr als 2000 Quadratmeter Fläche, darunter auch ein Bemusterungshaus für die Kundenberatung. Des Weiteren soll bis zum Jahresende ein Anbau fertiggestellt werden, der als Fertigteillager genutzt werden soll.

Jens Heide ist bereits seit 2007 im Unternehmen tätig. “Meine Ausbildung zum Schreiner habe ich im Schwäbischen absolviert. Im Anschluss ging es für mich auf die Meisterschule in Freiburg, des Weiteren habe ich den Betriebsmanager gemacht“, sagt er. Den ersten Kontakt mit seinem künftigen Chef habe auf einer Messe gehabt. „Wir haben uns sehr gut unterhalten und so kam es dazu, dass ich mich nach meinem Abschluss bei ihm beworben habe.“ Für Jens Heide der richtige Weg. Seit 2017 unterstützt er Widmann in der Geschäftsleitung.

Den Meister gemacht und wieder zurück

Direkt nach seinem schulischen Abschluss hat Mike Hirt bei Hermann Widmann 2010 eine Ausbildung begonnen. Danach habe der gebürtige Wolterdinger den Meister gemacht und sei als Projektleiter wieder ins Unternehmen zurückgekommen.

So sind die neuen Geschäftsführer und Inhaber den Mitarbeitern und Kunden bekannt. Aber was lässt sie optimistisch in die Zukunft blicken? Da ist zum einen das Teamwork. “Wir sehen einen großen Vorteil darin, das Unternehmen gemeinsam zu leiten: Jeder hat sein Steckenpferd und wir ergänzen uns sehr gut“, sagt Jens Heide.

Und wenn die beiden mal einen Rat brauchen? “Hermann steht uns immer noch zur Seite, wenn wir seine Unterstützung benötigen, was für uns beide auch sehr beruhigend ist und uns Sicherheit gibt“, so Jens Heide.

In diesem neuen Anbau entsteht Lagerfläche für die fertigen Möbel. Mike Hirt und Jens Heide sind sehr stolz auf das Unternehmenswachstum. | Bild: Andrea Hauger

Und wie wollen sie sich in Zukunft positionieren? Das beginnt mit einem breiteren Fokus. Das Ziel sei, komplette Projekte selbst zu planen und auch mit umzusetzen. „Das heißt, neben Möbel planen wir auch die komplette Raumgestaltung“, verdeutlicht Mike Hirt.

Hinzu kommen zwei Begriffe: Regionaliät und Umweltverträglichkeit. „Wir achten darauf, dass das Material, das wir für unsere hochwertigen Möbel benötigen, von regionalen Zulieferern stammt“, sagt Mike Hirt.

PV-Anlage erzeugt den Strom

Des Weiteren habe auch das Thema CO2-Neutralität eine große Bedeutung. „Wir arbeiten klimaneutral. Das heißt, den benötigten Strom erzeugen wir mit Hilfe einer PV-Anlage auf dem Dach der Werkstatt selbst“, verdeutlicht Heide. Auch geheizt werde CO2-neutral. Sorgfalt werde auf kurze Lieferketten gelegt und bei den verwendeten Materialien. „Wir nutzen Lacke, die auf Wasserbasis hergestellt werden“, führt Hirt als Beispiel an.

Nur jeder zweite Nachfolger kommt aus der Familie

Dass der Generationswechsel in vielen Fällen keine leichte Aufgabe ist, das weiß auch die Handwerkskammer Konstanz. Dennis Schäuble, Fachbereichsleiter Unternehmensservice bei der Handwerkskammer, spricht von einem Übernehmermarkt. Nachfolger könnten sich den Betrieb aussuchen.

Gelungene Übergaben gäbe es immer noch häufig. Aber es müssten die Grundbedingungen stimmen. „Zuallererst steht hier eine frühzeitige Planung“, so Schäuble. Und kann kommen Komponenten, die einen Betrieb attraktiv machen: Kein Investitionsstau, gute Mitarbeiter, Modernisierungen in verschiedenen Bereichen, insbesondere bei der Digitalisierung und insgesamt eine geordnete Betriebsstruktur.

Von einer anderen Seiten beleuchtet die IHK Nordschwarzwald das Thema. Laut einer Studie seien rund ein Viertel der Unternehmer heute älter als 55 Jahre. Ein Großteil von ihnen plane, die Unternehmertätigkeit während der nächsten fünf bis zehn Jahre aufzugeben. Von den betroffenen Unternehmen werden, so die Studie, voraussichtlich circa 42 Prozent an Familienmitglieder übergeben, 14 Prozent an Nachfolger aus dem eigenen Betrieb. Und 16 Prozent werden voraussichtlich an Fremde verkauft.

Fast 40.000 Unternehmen ohne Nachfolger

Von den in den nächsten fünf Jahren betroffenen rund 380.000 Unternehmen, so die Studie, hätten zehn Prozent noch keinen Nachfolger. Damit einhergehend seien auch zahlreiche Arbeitsplätze gefährdet, denn viele Unternehmen liefen Gefahr, mangels vorhandener Nachfolger schließen zu müssen.