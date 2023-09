In der Leichtathletik absolvieren die Zehnkämpfer die Königsdisziplin. Im Turnierhundesport (THS) heißt die Entsprechung Vierkampf. Wer mit seinem Hund die Übungsteile Gehorsam, Hürdenlauf, Slalom und Hindernislauf bestmöglich absolviert, kürt sich zum Siegerteam des Wettbewerbs. Etwa eine Deutschen Meisterschaft. Das hat Beatrix Herr aus Donaueschingen geschafft. Gemeinsam mit ihrem Labradormischling Maila.

Meisterschaften vor begeistertem Publikum

Anfang September boten die Deutschen Meisterschaften im Turnierhundesport in Bamberg ein breites Spektrum an Wettbewerben und Disziplinen. Und mittendrin das Duo aus Donaueschingen.

Beatrix Herr in Action mit der zehnjährigen Labradormischlingshündin Maila beim Hindernislauf der Deutschen Meisterschaft. | Bild: Stefan Grube

Der Hürdenparcours fand auf einer eigens angelegten Strecke statt. Dieser erforderte Schnelligkeit, Geschicklichkeit und Präzision sowohl von den Hunden als auch von ihren menschlichen Partnern. „Da kam es mir zu Gute, dass ich früher Leichtathletin war, denn auch ich muss beim 80 Meter langen Hürdenparcours neben dem Hund her sprinten“, erklärt Beatrix Herr.

Hüfingen Besitzerin schreit vor Wut: E-Bike verschwindet im Wald bei Mundelfingen Das könnte Sie auch interessieren

Die Zeit wird erst genommen, wenn Hund und Herrchen im Ziel sind. Eine weitere Disziplin ist der Slalom. Hier gilt es, zwischen fünf Stangen möglichst schnell wie beim Skislalom zu rennen. Und dies gleich zweimal.

Ebenfalls zweimal zu absolvieren gilt es dann noch eine Bahn mit acht Hindernissen, und auch hier geht es um die schnellste Zeit. Und schon wieder müssen zwei 75 Meter Sprints möglichst schnell gelaufen werden. „Das heißt, auch der Hundeführer hat die nächsten zwei 75-Meter-Sprints vor sich“, sagt Beatrix Herr mit einem Lachen.

Donaueschingen Unsterblich im Rampenlicht: Burning Flash feiert halbes Jahrhundert Musikgeschichte Das könnte Sie auch interessieren

Jetzt, als Deutsche Meisterin, hat die Hundesportlerin in der Tat gut Lachen. Dabei dabei zog sich die Donaueschingerin erst im Mai im Training einen Muskelfaserriss zu und musste praktisch pausieren. „Und das, wo ich mich mit Maila gerade auf die südwestdeutsche Meisterschaft acht Wochen später vorbereitete“, ergänzt sich.

Bräunlingen Hunde-Heldin! 15-Jährige stürmt mit ihrem Vierbeiner zur Deutschen Meisterschaft Das könnte Sie auch interessieren

Aber Beatrix Herr biss sich durch und holte sich tatsächlich den südwestdeutschen Meistertitel, was für sie automatisch die Qualifikation für die deutsche Meisterschaft Anfang September bedeutete. Mit dem genannt erfreulichen Ergebnis.

Beatrix Herr, Trainer Uwe Reitler, sowie Hundedame Maila. | Bild: Roger Müller

„Der THS macht süchtig, aber es gehört auch eine Portion Verrücktheit dazu“, ergänzt ihr Trainer Uwe Reitler. Doch nicht nur Hochleistungssport wird Hund und Mensch bei solch einer Meisterschaft abverlangt, vielmehr geht es um die Hauptdisziplin der Gehorsamsübung.

Sie heißt im THS Obedience, zu Deutsch Gehorsam. Hier müssen die Teams verschiedene Aufgaben erfüllen, um ihre Fähigkeiten in Gehorsam und Kommunikation zu demonstrieren. Diese umfassen Übungen wie das Fußgehen, Sitz und Platz, das Abrufen auf Distanz und das Ablegen auf Entfernung. Die Gehorsamsübungen sind entscheidend für die Sicherheit und Kontrolle des Hundes im Alltag.

Der Hundesport-Vierkampf Der Hundesport-Vierkampf erfordert ein hohes Maß an Training, Disziplin und Teamarbeit zwischen Hund und Besitzer. Es ist nicht nur eine unterhaltsame Freizeitaktivität, sondern kann auch die Bindung zwischen Mensch und Hund stärken und die Fähigkeiten des Hundes im Alltag verbessern. „Und er sollte immer unter tierfreundlichen Bedingungen und im Einklang mit dem Wohlergehen der Tiere durchgeführt werden“, betont dr Hundesport-TrainerUwe Reitler.

Dabei habe die hohe Wertigkeit der Gehorsamsübung durchaus Gründe. „Bei solch einem Event sind bei 400 Startern bis zu 500 Hunde auf dem Campingplatz. Und da müssen die Hunde absolute Disziplin wahren, sonst herrschte dort das blanke Chaos“, erklärt Uwe Reitler.

Gehorsamsübung ist Schlüssel zum Sieg

„Und gerade die Obedience ist nicht meine Stärke“, räumt Herr ein. „Ich bin tatsächlich immer sehr nervös, was sich dann auch auf Maila überträgt.“ Die Krux daran: Wenn man die Gehorsamsübung nicht besteht, können die anderen Disziplinen noch so gut ausfallen. Ein Sieg komme dann aber nicht mehr in Frage und zur Teilnahme beispielsweise an einer Deutschen Meisterschaft werde man nicht zugelassen.

Beatrix Herr beim Hürdenlauf bei der Südwestdeutschen Meisterschaft in Ladenburg 2023. Gut zu sehen ist die bandagierte Wade. | Bild: Sarah Langer

Doch dieses Jahr hat bei Beatrix Herr alles gepasst, bei den südwestdeutschen – und den deutschen Meisterschaften bekam sie ihre Nervosität in den Griff, „Nicht zuletzt durch meine Obedience-Trainerinnen Iris Ludwig und Sarah Schnell“, so die begeisterte Hundesportlerin.

Die wahren Helden des Events seien die Vierbeiner selbst. Bei Beatrix Herr eben ihre zehnjährige Maila aber auch die Hunde der anderen Starter, die nicht nur außergewöhnliche Fähigkeiten, sondern auch eine enge Bindung zu ihren menschlichen Partnern.