Gewundert haben sich wohl manche Leute, die an den Donauhallen parken oder dort etwas zu tun hatten: Am hellen Tag waren sämtliche Lichtelemente an der Halle selbst oder am Rand des Parkplatzes angeschaltet.

Zu beobachten war diese Lichtvergeudung rund um die Uhr und, wie es von Bürgern zu hören war, seit Samstag. Darauf wies den SÜDKURIER Barbara Dudek hin. Die Dauerbeleuchtung sei doch sehr merkwürdig angesichts der Tatsache, dass gegenwärtig in Donaueschingen von Mitternacht bis 5 Uhr die Straßenbeleuchtung abgeschaltet sei.

So viel Licht wie nötig verbreiten die Leuchtelemente vor den Donauhallen. | Bild: Wursthorn, Jens

Erst am Mittwoch hatte das Lichterfest an den Donauhallen ein Ende. Die Außenbeleuchtung blieb aus.

Rathaussprecherin Beatrix Grüninger begründete die Dauerbeleuchtung auf Anfrage mit einem technischen Defekt. Am vergangenen Wochenende sei unbeabsichtigt und unbemerkt Wasser in einen Elektro-Bodentank der Donauhallen gelangt. Dadurch sei die Steuerung der Außenbeleuchtung außer Betrieb gesetzt worden.