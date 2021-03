Donaueschingen Nur für Abonnenten vor 2 Stunden

Nachfrage ist hoch: Warum die Immobilienbranche auf der Baar trotz Corona floriert

Profiteur oder Leidtragender? Während die Stadt Donaueschingen unter knappem Wohnraum leidet, hat die Pandemie kaum Einfluss auf die Nachfrage an Immobilien. Lesen Sie in diesem Artikel, wie sich die aktuelle Situation in Donaueschingen darstellt.